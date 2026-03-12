La Oficina es la nueva apuesta de Amazon Prime Video en lo que se refiere a series de comedia mexicana, siendo un remake de la famosa The Office.

Debido al amor que el los fans tienen por The Office, La Oficina ha tenido varias críticas antes de su estreno; no obstante, los creadores tiene unas palabras al respecto.

La Oficina (Amazon Prime Video)

Creadores de La Oficina en Prime Video tienen una petición para los fans de The Office

Durante la premier de La Oficina de Prime Video en la Ciudad de México, Gaz Alazraki, uno de los creadores del proyecto, habló un poco de la recepción por parte de los fans de The Office.

Gaz Alazraki pidió a los fans de The Office que le den una oportunidad a La Oficina en Prime Video, pues considera que se llevarán una grata sorpresa.

En sus palabras, La Oficina no es una copia de la serie original ni de su versión estadounidense, es una adaptación que mantiene el concepto; pero se adecua al contexto mexicano.

Siendo algo que muchas personas encontrarán familiar debido a que se trataron cosas que uno puede reconocer perfectamente del ambiente laboral.

No se busca reemplazar o hacer una calca de The Office, sino una obra que empate con la idiosincracia local más que otra cosa.

“Nunca quisimos apegarnos tanto al material de fuente, nos inspirábamos. Teníamos ganas de hacer nuestros propios chistes, de contar nuestras propias historias. Cuando la gente vea el episodio, encontrarán eco en lo que sucede en la vida cotidiana de las oficinas en México.” Gaz Alazraki, director y guionista de La Oficina

La Oficina (Amazon Prime Video)

La Oficina de Prime Video contará con momentos “cancelables” como The Office

Al respecto de lo anterior, Erika de la Rosa, quien interpreta a Juana Alpízar en La Oficina de Prime Video, también habló de The Office.

Señalando que en La Oficina de Prime Video, los fans de The Office encontrarán el mismo humor; pero con una vertiente más mexicana, más “nuestra”.

Además de que no se deben de preocupar por la posible censurar o que se diluyan los chistes, pues se trata de una serie igual de cancelable que las otras versiones.

Recomendándole a los fans que le den una oportunidad, pues asegura que se van a divertir mucho con esta versión, queriéndola igual que la de Estados Unidos.