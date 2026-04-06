Tras la aprobación del público, La Oficina México tendrá segunda temporada por Amazon Prime Video.

Con una broma sobre la forma en que los actores de La Oficina México estaban promoviendo la serie, es que el director Gaz Alazraki y Marcos Bucay dieron a conocer la segunda temporada.

La Oficina México anuncia segunda temporada

Hoy 6 de abril de 2026, Amazon Prime Video compartió que ya están preparando la segunda temporada de La Oficina México, gracias a la aprobación del público.

Fue por medio de un zoom entre los directores de La Oficina México y el elenco completo, que la broma de Gaz Alazraki y Marcos Bucay inició, con un regaño a los actores.

Eso debido a que, aseguraron que Amazon Prime Video estaba pidiendo no filtrar detalles de la producción y que la publicidad estuviera dirigida adecuadamente.

Sin embargo, en medio del regaño, la tensión se rompió cuando algunos percibieron que se mencionó la creación de próximas temporadas. Esto además de que rompieron la tensión del anuncio de la segunda parte.

Ya tras la noticia, Alazraki y Bucay celebraron la conversación en redes sociales que se creó con La Oficina México, compartiendo “no hay ninguna queja”.

Fernando Bonilla, actor de La Oficina México, celebra segunda temporada

El anuncio de la segunda temporada de La Oficina México se dio y Fernando Bonilla, quien hace de Jerónimo Ponce III “Jero”, compartió que ya se puso la camiseta de Jabones Olimpo.

Mostrando su rutina de mañana, Fernando Bonilla se preparó una taza de café, sacó su traje godín, mostró el poster de La Oficina México y un pin de Zeus de su saco.

Asimismo, se dio a conocer el oficio con el que Jabones Olimpo arrancó la segunda temporada de La Oficina México.