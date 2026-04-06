Edgar Villa, el actor de La Oficina que tiene el papel de Aniv Rubio, está de luto, pues compartió que su madre, Ana María Enciso Bernal, falleció a los 78 años de edad.

“La Villita” despidió a su madre “celebrando tu vida” y compartiendo lo cercano que era a quien llamó “mi cómplice”.

Muere Ana María Enciso Bernal, madre de Edgar Villa de La Oficina

El 5 de abril de 2026, Edgar Villa conocido como “La Villita” compartió el epitafio de su madre, Ana María Enciso Bernal, quien murió a los 78 años de edad.

Con una imagen de su madre en blanco y negro, el actor de La Oficina, compartió que su madre partía “dejando una huella inmemorable” en su familia.

“Partió dejando una huella inmemorable, en el corazón de su familia, amistades y de todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerle”. Epitafio de Ana María Enciso Bernal.

Edgar Villa comparte la muerte de su madre. (@edgarvillavillita)

Asimismo, el actor dedicó un mensaje más personal en sus redes sociales, donde compartió la cercanía que tenía con su madre y explicando que pudo ver que su objetivo se logró.

“Hoy con profundo pesar me toca hacer un alto para despedir al ser que me dio la vida, mi amiga, mi confidente, mi cómplice. Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo lo logramos”. Edgar Villa, actor.

Edgar Villa cerró su mensaje con un beso a su madre, un te amo y diciendo “vuela alto”.