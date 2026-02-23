Se dio a conocer que Rafael Amaya será el Chapo Guzmán en una serie sobre Emma Coronel y su vida junto al exlíder del Cartel de Sinaloa.

El actor Rafael Amaya- de 48 años de edad- interpretará a Joaquín “El Chapo” Guzmán en una producción bilingüe sobre el famoso capo de la droga.

Confirman que Rafael Amaya será el Chapo Guzmán en serie sobre Emma Coronel

El medio Deadline reveló que Rafael Amaya será el Chapo Guzmán en serie sobre Emma Coronel, que todavía está buscando un guionista para desarrollar su historia.

La serie, aún sin título, hablará del Chapo desde la perspectiva de su esposa Emma Coronel Aispuro, se centrará en la vida que llevaron juntos y las consecuencias que siguieron de su relación.

Además de interpretar al Chapo Guzmán, Rafael Amaya será productor junto con Emma Coronel.

Rafael Amaya (Agencia México)

En el proyecto también está involucrada la productora Maritza Ramos, a través de Amaya Productions y Zero Gravity Management.

Aunque no hay una sinopsis oficial, se reporta que la serie sobre el Chapo y Emma Coronel será una drama criminal que abordará temas como el

Poder

Lealtad

Supervivencia

El Chapo Guzmán y Emma Coronel se conocieron en 2007 y después se casarían.

En 2021, Emma Coronel sería acusada y entraría a prisión por cometer delitos para ayudar a su marido.

Hacia 2023, Coronel saldría de la cárcel aunque mantiene prisión preventiva.

Cabe mencionar que en esta serie, Emma Coronel tendrá voz en el casting para elegir a su personajes y el reparto.

Emma Coronel, pareja de El Chapo (Don Emmert / AFP)

Emma Coronel asegura que el Chapo Guzmán es “fanático” del trabajo de Rafael Amaya

La modelo Emma Coronel reveló que el Chapo Guzmán es fanático del trabajo de Rafael Amaya, quién es conocido por ser Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, serie de Telemundo.

En charla con Deadline, Emma Coronel aseguró:

“A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en <i>El Señor de los Cielos</i>, y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto” Emma Coronel

Con esta nueva producción, la vida del exlíder del Cartel de Sinaloa sería llevada a la pantalla por cuarta ocasión.

Anteriormente, el Chapo Guzmán apareció en estas series:

“El Chapo”, interpretado por Marco de la O, de 47 años de edad

“Narcos: México”, interpretado por Alejandro Edda, de 41 años de edad

“El Chema”, interpretado por Mauricio Ochmann, de 48 años de edad