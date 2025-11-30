Te contamos sobre el mensaje que Emma Coronel, pareja de El Chapo mandó a familias afectadas por el narcotráfico.

Emma Coronel se sinceró sobre su relación con El Chapo Guzmán y habló sobre varios temas en su más reciente documental.

Mensaje que mandó Emma Coronel, pareja de El Chapo, a víctimas del narcotráfico

Durante el documental “Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla”, la esposa de Joaquín Guzmán Loera mandó un mensaje.

Emma Coronel Aispuro pidió perdón a las víctimas del narcotráfico:

“Me solidarizo con todas las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido. Lo siento mucho.” Emma Coronel, pareja de El Chapo

De esa manera, Emma Coronel intentó limpiar su imagen pública y mostrarse empática con aquellas personas que han sido víctimas del crimen organizado.

Emma Coronel Aispuro (Reuters )

El documental de Emma Coronel producido por Oxygen y estrenado el pasado 28 de noviembre muestra un testimonio inédito de la pareja de El Chapo.

La producción da cuenta sobre su relación con Guzmán Loera, la experiencia que vivió al ser perseguida y acusada en 2021 de cometer delitos para ayudar a su marido.

Emma Coronel asegura que no sabía nada de las actividades criminales de El Chapo

En su documental Emma Coronel reiteró que no sabía nada de las actividades criminales de El Chapo cuando lo conoció en 2007.

Emma Coronel afirmó que su infancia fue muy precaria por lo que desconocía quién era Joaquín Guzmán Loera:

“Vivía en casa con mis padres y tres hermanos. No había agua potable ni electricidad y, por supuesto, no había televisión. Estábamos completamente aislados del mundo.” Emma Coronel, pareja de El Chapo

De igual forma, Emma Coronel relató que conoció a El Chapo cuando apenas tenía 17 años, en un fiesta donde participaba en un concurso de belleza.

Emma Coronel Aispuro (IG: Emma Coronel )

Durante el evento, le dijeron que una “persona importante” quería bailar con ella.

Fue en ese momento que apareció un hombre diciéndole “Me llamo Joaquín”, detalló en su documental Emma Coronel.

Luego de ganar el concurso, Emma Coronel se casaría en una ceremonia simbólica con El Chapo.

A lo largo de su testimonio Emma Coronel expresó nunca fue testigo de la violencia del nartotráfico de quien fue su pareja.

Ni tampoco fue parte de las actividades criminales de El Chapo, ya que el famoso narcotraficante siempre separó su vida criminal de la familia.

“Él no se sentaba a hablar conmigo sobre su trabajo. Ni yo le preguntaba, ni lo veía trabajar”, sentenció Emma Coronel en el documental.