Es un hecho: Habrá temporada 10 de El Señor de los cielos, serie de Telemundo que, una vez más, traerá de regreso a Rafael Amaya.

Vía Instagram, Rafael Amaya, de 48 años de edad, anunció la nueva entrega donde volverá a meterse en la piel de Aurelio Casillas también conocido como El señor de los cielos.

“El señor de los cielos, la décima temporada está confirmada, quería que saliera de mi boca porque ahora si es oficial, nos vemos muy pronto” Rafael Amaya

La décima temporada marca el regreso del actor mexicano, quien se tomó un descanso por problemas personales y de salud que lo mantuvieron alejado de los reflectores.

No es ningún secreto, Aurelio Casillas, el personaje de la narcoserie lanzada en 2013 que impulsó la carrera de Rafael Amaya a nivel internacional, personalmente, también lo llevó al límite.

Ha enfrentado problemas de adicciones, los cuales afectaron su estado físico y emocional, por lo que en el pasado ingresó a rehabilitación, obligándolo a ausentarse de la serie durante temporadas clave.

Rafael Amaya (Agencia México)

¿De qué tratará la décima temporada de El señor de los cielos?

Con la décima temporada, El señor de los cielos se consolida como la franquicia en español más longeva del mundo.

Esta nueva entrega, escrita nuevamente por el creador de la saga Luis Zelkowicz, de 71 años de edad, retratará a un Aurelio Casillas más oscuro y humano.

Tras traicionar a su círculo más íntimo en su sed de venganza, El señor de los cielos será testigo de cómo su imperio comienza a colapsar desde dentro.

“Va a ser muy intenso porque carga con todo el equipaje de las temporadas anteriores”, dijo el actor a la revista Variety.

Además de retomar el papel principal, Rafael Amaya debutará como productor ejecutivo de la narcoserie.

Hasta el momento no hay fecha de estreno y tampoco más detalles.