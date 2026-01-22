Rafael Amaya sorprendió a sus seguidores con un video publicado en Instagram, grabación en la que anuncia su regreso como El señor de los cielos.

Sí, Rafael Amaya retomará su papel como el famoso narcotraficante en la décima temporada de El señor de los cielos, la exitosa serie de Telemundo.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el actor mexicano.

¿Quién es Rafael Amaya?

Rafael Amaya es un actor mexicano cuyo papel de El señor de los cielos impulsó su carrera a nivel internacional.

En el año 2000 inició su carrera artística. Debutó como actor en la telenovela, La casa en la playa.

Continuó por la línea de los melodramas hasta 2013, año en que llegó el papel de su vida; se metió en la piel de Aurelio Casillas.

Aunque este personaje lo condujo a la fama también lo llevó al límite. Enfrentó problemas de adicciones, mismos que afectaron su estado físico y emocional por lo que se vio obligado a ingresar a rehabilitación.

Derivado de esto, se ausentó de la narcoserie durante temporadas clave.

Rafael Amaya (Agencia México)

¿Qué edad tiene Rafael Amaya?

José Rafael Amaya Núñez, nombre completo de Rafael Amaya, nació en Hermosillo, Sonora, el 28 de febrero de 1977 por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rafael Amaya?

Rafael Amaya no está casado; sin embargo, tiene novia, esa se llama Maritza Ramos y tiene aproximadamente 47 años de edad.

Rafael Amaya y Maritza Ramos (missxocpa / Instagram @missxocpa)

¿Qué signo zodiacal es Rafael Amaya?

A Rafael Amaya lo rige el signo zodiacal de piscis.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Amaya?

Rafael Amaya no tiene hijos.

¿Qué estudió Rafael Amaya?

Rafael Amaya viajó a San Diego para iniciar sus estudios universitarios los cuales no concluyó, en su lugar, se preparó como actor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Rafael Amaya (Rafael Amaya Instagram @rafaelamayanunez )

¿En qué ha trabajado Rafael Amaya?

Rafael Amaya debutó como actor con la telenovela La casa en la playa, a este melodrama le siguieron otros como:

Sin pecado concebido.

Las vías del amor.

Amar otra vez.

Las dos caras de Ana.

Alguien te mira.

Incursionó en cine en 2024, participó en películas como:

Desnudos.

Así del precipicio.

Se jodió la Navidad.

24 cuadros de terror.

Me importas tú... y tú.

Días extraños.

Pepe & Santo vs. America.

Adiós mundo cruel.

La ruleta de los sueños.

Amor letra por letra.

The Fighter.

Rock Marí.

Kiss of Vengeance

La piel azul.

Atrajo la atención de productores de series televisivas, quienes lo invitaron a unirse al elenco de producciones como:

Betty.

Los simuladores.

Mujeres asesinas.

S.O.S: Sexo y otros secretos.

Hospital central.

Doctor Mateo.

La reina del sur.

El señor de los cielos.

Rafael Amaya como El Señor de los Cielos (@rafaelamayanunez / Instagram)

Rafael Amaya regresa como El señor de los cielos en la décima temporada

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Rafael Amaya anunció su regreso a la narcoserie El señor de los cielos.

“El señor de los cielos, la décima temporada está confirmada, quería que saliera de mi boca porque ahora si es oficial, nos vemos muy pronto”, dijo. Rafael Amaya

Rafael Amaya volverá a meterse en la piel de El señor de los cielos en la décima temporada de la exitosa serie de Telemundo, aún sin fecha de estreno.

De acuerdo a lo declarado por el actor a Variety, la trama será muy intensa para el personaje debido a que carga con todo el equipaje de las temporadas anteriores.

Y es que en la nueva entrega, Aurelio Casillas, tras traicionar a su círculo más íntimo en su sed de venganza, será testigo de cómo su imperio comienza a colapsar desde dentro.