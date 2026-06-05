Lily Collins es una actriz y modelo británico-estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su trabajo en cine y televisión, especialmente por protagonizar la exitosa serie "Emily in Paris".

Hija del músico Phil Collins y de la actriz Jill Tavelman, ha construido una carrera propia en Hollywood con participaciones en producciones como “The Blind Side”, “Mirror Mirror”, “Love, Rosie”, “To the Bone” y “Mank”.

¿Quién es Lily Collins?

Lily Jane Collins es una actriz, modelo y productora reconocida por su versatilidad frente a las cámaras y por convertirse en uno de los rostros más influyentes del entretenimiento contemporáneo.

Aunque inició su carrera desde temprana edad, su salto definitivo a la fama llegó gracias a papeles en cine y, posteriormente la serie de Netflix “Emily in Paris”.

A lo largo de su trayectoria ha destacado por combinar proyectos comerciales con producciones de corte dramático y autoral. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran The Blind Side, Mirror Mirror, Love, Rosie, To the Bone, Tolkien, Mank y la serie Emily in Paris, producción que además protagoniza y produce ejecutivamente.

Lily Collins, actriz de Emily in Paris y una de las figuras más destacadas de Hollywood. (@lilyjcollins/Instagram)

¿Qué edad tiene Lily Collins?

Lily Jane Collins nació el 18 de marzo de 1989 en Guildford, Surrey, Inglaterra. En 2026 tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lily Collins?

Lily Collins está casada con Charlie McDowell, director y guionista estadounidense.

La pareja inició su relación en 2019, anunció su compromiso en 2020 y contrajo matrimonio el 4 de septiembre de 2021 en una ceremonia privada celebrada en Colorado.

¿Qué signo zodiacal es Lily Collins?

Nacida el 18 de marzo, Lily Collins es del signo Piscis, perteneciente al elemento Agua. Este signo suele asociarse con personas creativas, sensibles, intuitivas y con una marcada capacidad artística.

¿Lily Collins tiene hijos?

Sí. Lily Collins y Charlie McDowell son padres de una niña, nacida en 2025 mediante gestación subrogada. La pareja compartió la noticia a través de redes sociales, donde recibió numerosas muestras de apoyo por parte de seguidores y celebridades.

Lily Collins, actriz de Emily in Paris y una de las figuras más destacadas de Hollywood. (@lilyjcollins/Instagram)

¿Qué estudió Lily Collins?

Lily Collins complementó su carrera artística con estudios universitarios enfocados en la comunicación y los medios.

Licenciatura en Periodismo Televisivo y Comunicación por la University of Southern California (USC).

Estudios de nivel medio superior en Harvard-Westlake School, en Los Ángeles.

¿En qué ha trabajado Lily Collins?

Lily Collins ha desarrollado una trayectoria que abarca la actuación, el modelaje, la producción y el periodismo, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento.