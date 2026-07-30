Una lamentable noticia para el mundo del rock en México, pues se dio a conocer la muerte este miércoles 29 de julio de Javier Martín del Campo, fundador de La Revolución de Emiliano Zapata.

El aviso de la muerte de Javier Martín del Campo, fue publicado por distintas personalidades del rock mexicano, entre ellas “El Tri”, con quienes colaboró muy de cerca.

Javier Martín del Campo (Facebook Javier Martín del Campo)

¿De qué murió Javier Martín del Campo?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de Javier Martín del Campo; tanto autoridades como familiares y amigos se limitaron a dar la noticia y el pésame.

No obstante, se cree que Javier Martín del Campo murió desde la noche del martes 28 de julio, que fue cuando se dieron los primeros mensajes de condolencias.

Fuera de esto no hay más detalles al respecto; además se desconoce si el músico sufría de alguna enfermedad o tenía una lesión de consideración reciente.

Si bien tenía 75 años, fans señalan que no creen que fuera por causas naturales, ya que se le veían muy bien en su presentaciones recientes apenas a inicios de 2026.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de la muerte de Javier Martín del Campo.

Javier Martín del Campo (Facebook Javier Martín del Campo)

Javier Martín del Campo fue uno de los pioneros del rock en México

Javier Martín del Campo es considerado una de las personas más influyentes del rock en México, siendo de los primeros en experimentar con el sonido dentro de la escena nacional.

Fue conocido principalmente en la década de los 70’s tras fundar la banda “La Revolución de Emiliano Zapata”, con la que creó éxitos como “Nasty Sex” y “Cómo te extraño”.

Tal fue su influencia en la música que su canción “Mi forma de sentir”, posteriormente se convirtió en un cover por parte de Pedro Fernández, quien hizo popular la melodía.

Tras la disolución de su banda, colaboró con distintos artistas del género, incluyendo su gran relación con “El Tri”, con quienes tenía una gran amistad.