Julieta Venegas en el Auditorio Nacional forma parte de la agenda de conciertos en CDMX este 17 de junio.

Fans con boleto en mano deberán apegarse a los siguientes horarios:

Apertura de puertas: a partir de las 18:30 horas

Concierto: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 22:30 horas (aproximadamente)

Julieta Venegas presenta Norteña (Instagram | @julietavenegasp)

Julieta Venegas presenta Norteña, un regreso a sus raíces musicales

Julieta Venegas llega al Auditorio Nacional hoy 17 de junio como parte de su Norteña Tour, una gira centrada en el lanzamiento de su nuevo álbum y libro autobiográfico.

Publicado el 14 de mayo de 2026, Norteña marca una reconciliación artística con los sonidos que acompañaron la infancia y formación musical de la cantante tijuanense.

El disco conserva la esencia pop alternativa que caracteriza a Venegas, pero incorpora influencias de las polkas norteñas, el mariachi, Juan Gabriel y Los Tigres del Norte.

La producción fue realizada junto al cantautor mexicano El David Aguilar, apostando por arreglos sencillos y melodías directas que privilegian la cercanía emocional.

En sus letras, la compositora e xplora historias sobre migración, vida fronteriza, amistad y relaciones afectivas , temas recurrentes que atraviesan gran parte de la obra.

Julieta Venegas (Instagram | @julietavenegasp)

Entre las colaboraciones más destacadas figura “Tengo que contarte”, junto a Natalia Lafourcade, una ranchera de tono íntimo construida como conversación entre amigas.

También sobresalen “La línea”, con Yahritza y su Esencia, centrada en las consecuencias de las deportaciones, y “Volver a ti”, grabada junto a Bronco.

El repertorio incluye además temas personales como “Terca”, inspirada en su llegada a la Ciudad de México a los 21 años, y “Te celebramos”, dedicada a los 80 años de su padre.