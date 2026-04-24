Conoce quién es Emma Thompson, una de las actrices británicas más reconocidas y premiadas de las últimas décadas. Además de destacar como intérprete, también ha brillado como guionista y comediante, convirtiéndose en una figura clave del cine, la televisión y el teatro internacional. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y carrera profesional.

¿Quién es Emma Thompson?

Emma Thompson, cuyo nombre completo es Dame Emma Thompson, es una actriz, comediante, escritora y guionista británica. Es una de las pocas artistas en ganar Premios Óscar tanto por actuación como por guion.

Alcanzó fama mundial con películas como Howards End, Sense and Sensibility, Love Actually, Nanny McPhee, Harry Potter y Cruella. También es reconocida por su humor inteligente y su trabajo en causas sociales y ambientales.

¿Qué edad tiene Emma Thompson?

Emma Thompson nació el 15 de abril de 1969 en Hammersmith, Londres, Reino Unido, por lo que actualmente tiene 67 años.

¿Emma Thompson tiene esposo?

Sí, desde el 2003 Emma Thompson está casada con Greg Wise, quien también es un reconocido actor británico. Anteriormente, estuvo casada con Kenneth Branagh de 1989 a 1995.

¿Qué signo zodiacal es Emma Thompson?

Al haber nacido el 15 de abril, Emma Thompson es Aries, signo que se caracteriza por ser entusiasta, líder y comunicativo.

¿Emma Thompson tiene hijos?

Sí, Emma Thompson tiene una hija, Gaia Romilly Wise, y un hijo, Tindyebwa Agaba Wise.

¿Qué estudió Emma Thompson?

Emma Thompson estudió en el Newnham College, de la Universidad de Cambridge, donde se especializó en literatura inglesa. Además, fue parte del grupo teatral de la universidad y de comedia Footlights, donde comenzó su carrera artística.

¿En qué ha trabajado Emma Thompson?

Emma Thompson es una de las actrices más reconocidas a nivel mundial, destacando proyectos y logros como: