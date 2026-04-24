Conoce quién es Emma Thompson, una de las actrices británicas más reconocidas y premiadas de las últimas décadas. Además de destacar como intérprete, también ha brillado como guionista y comediante, convirtiéndose en una figura clave del cine, la televisión y el teatro internacional. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y carrera profesional.
¿Quién es Emma Thompson?
Emma Thompson, cuyo nombre completo es Dame Emma Thompson, es una actriz, comediante, escritora y guionista británica. Es una de las pocas artistas en ganar Premios Óscar tanto por actuación como por guion.
Alcanzó fama mundial con películas como Howards End, Sense and Sensibility, Love Actually, Nanny McPhee, Harry Potter y Cruella. También es reconocida por su humor inteligente y su trabajo en causas sociales y ambientales.
¿Qué edad tiene Emma Thompson?
Emma Thompson nació el 15 de abril de 1969 en Hammersmith, Londres, Reino Unido, por lo que actualmente tiene 67 años.
¿Emma Thompson tiene esposo?
Sí, desde el 2003 Emma Thompson está casada con Greg Wise, quien también es un reconocido actor británico. Anteriormente, estuvo casada con Kenneth Branagh de 1989 a 1995.
¿Qué signo zodiacal es Emma Thompson?
Al haber nacido el 15 de abril, Emma Thompson es Aries, signo que se caracteriza por ser entusiasta, líder y comunicativo.
¿Emma Thompson tiene hijos?
Sí, Emma Thompson tiene una hija, Gaia Romilly Wise, y un hijo, Tindyebwa Agaba Wise.
¿Qué estudió Emma Thompson?
Emma Thompson estudió en el Newnham College, de la Universidad de Cambridge, donde se especializó en literatura inglesa. Además, fue parte del grupo teatral de la universidad y de comedia Footlights, donde comenzó su carrera artística.
¿En qué ha trabajado Emma Thompson?
Emma Thompson es una de las actrices más reconocidas a nivel mundial, destacando proyectos y logros como:
- Actriz en cine, televisión y teatro desde la década de 1980
- Guionista ganadora del Óscar por Sense and Sensibility
- Actriz ganadora del Óscar por Howards End
- Participó en películas como Love Actually, Harry Potter, Cruella, Beauty and the Beast y Nanny McPhee
- Mejor Actriz de TV por Tutti Frutti / Fortunes of War en premios BAFTA
- Mejor Actriz por Howards End en premios BAFTA
- Mejor Actriz por Sense and Sensibility en premios BAFTA
- Comediante en programas británicos como Alfresco
- Ganadora del Golden Globe Awards como Mejor Actriz por Howards End
- Ganadora del Golden Globe Awards como Mejor Guion por Sense and Sensibility
- Ganadora de Primetime Emmy Award como Mejor Actriz Invitada en Serie de Comedia por Ellen
- Activista en temas sociales, feminismo y medio ambiente