Los papás de El Abelito, don Abel y doña Cristina, ya están moviendo cielo, mar y tierra para garantizar la permanencia del influencer en La Casa de los Famosos México 2025.

Este fin de semana, El Abelito no está entre los nominados para salir de riesgo de ser eliminado La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, sus papás son conscientes de que cuanto antes comiencen a ganar apoyo, la permanencia de El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 estará asegurada hasta la final.

Papás de El Abelito organizan evento para ver La Casa de los Famosos México 2025 aunque él ni esté nominado

Es por ello que los papás de El Abelito han convocado a los fans del creador de contenido para mostrarle su apoyo. ¿Cómo, cuándo y dónde?

El próximo domingo 10 de agosto

En punto de las 20:00 horas

En la explanada municipal de Tabasco, en el estado de Zacatecas

El evento contará con pantalla gigante, porras y música

Ahí, los fans de El Abelito podrán reunirse con sus padres para, juntos, expresarle su apoyo al influencer de 25 años de edad y comenzar a abrirle camino a la final.

El Abelito conquista corazones sin estar nominado

El Abelito se ha convertido en uno de los habitantes más queridos de La Casa de los Famosos México 2026.

Su carisma, humildad y sentido del humor incluso lo han hecho merecedor del cariño de sus compañeros, sin importar la división cuartos.

Tal es así que El Abelito, también conocido como El Mini Licenciado, ha brillado como DJ en las fiestas, improvisado duetos y hasta imitado rodeos.

Incluso, Ninel Conde, la habitante considerada como la más fuerte de La Casa de los Famosos México 2025 ha buscado hacer contenido con El Abelito, cuyo brillo es más que evidente.

El domingo 10 de agosto se llevará a cabo la segunda gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025, la cual será transmitida por Canal 5 y ViX.

