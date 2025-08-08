El Abelito -de 25 años de edad- hizo uso de una técnica infalible para curar la sordera de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025.

La actriz ya había dicho a los habitantes que tenía problemas de audición. Sin embargo, no contaba con que el influencer la curaría milagrosamente.

Dalilah Polanco vuelve a escuchar gracias a El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

El Abelito y Dalilah Polanco nos regalaron un momento divertido en el baño de La Casa de los Famosos México 2025.

El influencer quería soltar una flatulencia discretamente, pero la actriz estaba en el lugar. Por lo que preguntó cuál era el oído del que no escuchaba bien.

El Abelito y Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Ante el cuestionamiento, Dalilah Polanco recordó a El Abelito que era del lado derecho del que no tenía buena audición.

Asegurando que si le hablaban desde ese lado no escucharía bien y su oído izquierdo “interpretaría lo que le da la chingada gana”.

Al asegurar este punto, El Abelito entró a uno de los baño y soltó una flatulencia, misma que fue escuchada por Dalilah Polanco.

De inmediato, el influencer le reclamó: “¿Pues no que no escuchabas del lado derecho?, de haber sabido me lo echaba del otro lado“.

Ambos comenzaron a reír, siendo que la actriz de inmediato salió para contarles lo ocurrido a los demás en La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito es la sensación en La Casa de los Famosos México 2025

Este momento entre El Abelito y Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 causó risas entre los fans del programa.

Siendo que esta no es la primera vez que las ocurrencias del influencer se viralizan en redes sociales.

Este tipo de situaciones han llevado a El Abelito a tener una buena relación con todos los habitantes, siendo el único que no ha recibido ningún punto de nominación.

Motivo por el cual El Abelito se perfila a ser uno de los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025.