O11CE: Nueva generación es la secuela de la serie de futbol juvenil de Disney+, que en su momento fue muy importante para jóvenes de Latinoamérica.

La serie original logró combinar el fútbol, amistad, sueños y conflictos adolescentes. Bajo esa premisa, O11CE: Nueva generación busca revitalizar la historia y conectar con el público que creció con la primera entrega y las nuevas audiencias.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La historia de O11CE: Nueva generación está bien sin sorprender La producción de O11CE: Nueva generación es de buen nivel Los regresos en O11CE: Nueva generación son acertados El nuevo elenco de O11CE: Nueva generación es un tanto irregular Los temas de O11CE: Nueva generación buscan ser actuales

La historia de O11CE: Nueva generación está bien sin sorprender

La historia de O11CE: Nueva generación está bien sin sorprender, siendo una secuela directa, pero al mismo tiempo una especie de soft reboot.

La primera O11CE se centraba en Gabo Moreti y su camino hacia convertirse en un jugador destacado. Por su parte, “Nueva generación” los muestra a él y sus compañeros, ahora como mentores del nuevo equipo de los Halcones.

Esto luego de que, en una vista inesperada a su antigua escuela, se dan cuenta de que está se encuentra en medio de una crisis económica y deportiva, por lo que deciden ayudar en todo lo posible.

O11CE: Nueva generación (Disney)

La narrativa se construye sobre la idea de que cada generación deja huella y abre camino para la siguiente.

Este enfoque permite que los fans veteranos sientan nostalgia y continuidad, mientras que los nuevos espectadores pueden engancharse sin necesidad de haber visto todas las temporadas anteriores.

Pues los conflictos son más complejos y las historias se desarrollan en escenarios que van más allá del colegio, acercándose al mundo semiprofesional del fútbol.

La producción de O11CE: Nueva generación es de buen nivel

Algo que se debe de destacar es que la producción de O11CE: Nueva generación es de buen nivel; con varias locaciones internacionales y escenarios que te meten de lleno al mundo del futbol semiprofesional.

Esto es importante, pues se busca reflejar al fútbol en un entorno más globalizado, dando el mensaje que el mundo puede unir a los países en más de un sentido.

Estas locaciones también permiten que la narrativa se expanda más allá del ámbito escolar y juvenil, integrando escenarios profesionales y urbanos que enriquecen la trama.

Además, cuenta con la inclusión de figuras reales como el Kun Agüero y Santiago Giménez, lo cual aporta mucho al realismo que se le quiere dar al show, más allá de que esté dirigida a niños y adolescentes.

Los regresos en O11CE: Nueva generación son acertados

Al ser una secuela directa, los regresos en O11CE: Nueva generación son acertados, pues el trío protagonista tiene un nuevo rol en esta entrega; pero sin perder su esencia.

Mariano González, de 32 años, repite como Gabo, ahora como una estela más centrada y recatada, mostrando la evolución de su personaje desde que era un adolescente, siendo quien busca pasar la estafeta a la nueva generación.

Juan David Penagos, de 28 años, como Ricky, es uno de los alivios cómicos; pero al mismo tiempo, tiene una forma de ver el mundo más desenfadada, siempre en busca de atención, pero sin perder de vista lo importante.

Finalmente, Luam Brum, de 35 años, como Dedé, completa la tercia. Siendo otro de los alivios cómicos, mantiene la química que tenía con Ricky en la serie original, aunque ahora viendo también por sus propios intereses.

O11CE: Nueva generación (Disney)

El nuevo elenco de O11CE: Nueva generación es un tanto irregular

Si bien los regresos son interesantes y aplaudidos, el nuevo elenco de O11CE: Nueva generación es un tanto irregular, principalmente porque una buena parte de los protagonistas son influencers, no actores como tal.

Dentro de los tres nuevos protagonistas, Emiliano González, de 23 años, como Gael, es el único que tiene una carrera actoral como tal; si bien por momentos se nota exagerado y poco orgánico, conforme van pasando los episodios va entrando en ritmo.

Por su parte, Massimo Pomponio, de 23 años, como Benjamín, es más conocido por su contenido en redes sociales y su actuación es decente; se salva bastante porque es jugador semiprofesional y esa experiencia le sirve en su interpretación.

Finalmente, Faustino Bo, de 23 años, como Tomás, tampoco da una gran actuación, de nueva cuenta porque se trata de un influencer que tiene su primer papel en una serie de este tipo, siendo el más flojo del trío.

O11CE: Nueva generación (Disney)

Los temas de O11CE: Nueva generación buscan ser actuales

Como sucediera con la serie original, los temas de O11CE: Nueva generación buscan ser actuales, para conectar con el contexto actual de la audiencia objetivo.

Dentro de su estilo cómico, muestra cosas como la presión del éxito temprano, mostrando cómo los jóvenes lidian con expectativas familiares y mediáticas.

Además de que a diferencia de la original, se muestra el impacto de la tecnología en el deporte, incluyendo redes sociales, análisis de datos y entrenamientos modernos; y cómo estos modifican la relación de los jóvenes con el futbol.

De ahí que también se busque un equilibrio entre estudios y deporte, un dilema clásico que sigue vigente en la vida de los adolescentes; y que aquí se muestra en la realidad de que no todo el mundo alcanza su sueño.

O11CE: Nueva generación (Disney)

¿Vale la pena O11CE: Nueva generación?

O11CE: Nueva generación no es simplemente una secuela, sino una evolución natural de una franquicia que supo capturar la pasión por el fútbol y la intensidad de la adolescencia.

Con un estreno estratégico, un elenco que mezcla experiencia y frescura, y una narrativa que conecta con los desafíos actuales de los jóvenes, O11CE: Nueva generación promete ser uno de los lanzamientos más relevantes de Disney+ para América Latina .

Sin embargo, también es cierto que la serie tiene fallos en su elenco joven, que se siente con poca química y bastante artificial, así como una premisa que podría ya no ser creíble para muchas personas, sobre todo para una generación que es más cínica.

Habrá que ver si esta propuesta que busca honrar el legado de los Halcones Dorados, abre las puertas a una nueva camada de soñadores que quieran dejar su marca en la cancha y en la vida.