Aunque apenas estrenaron su primera película animada del año, Disney Pixar no ha perdido tiempo en dar a conocer la llegada de Ono Ghost Market, su nueva obra.

Ono Ghost Market será una historia original que se suma a la nueva estrategia de Disney Pixar de tener una secuela y una película inédita en su calendario.

Pixar (Pixar)

¿De qué trata Ono Ghost Market?

De momento no hay muchos detalles de la trama de Ono Ghost Market, lo único que se mencionó es que se centrará en las leyendas de los mercados asiáticos.

Ono Ghost Market nos mostrará uno de estos lugares, donde los muertos interactúan con los vivos de manera cotidiana, manteniendo una buena relación.

Estará dirigida por Domee Shi, encargada de Red de 2022, así que es posible que mantenga un poco el estilo de la historia de Mei y su familia.

Asimismo, dadas las raíces de la directora, podría inspirarse principalmente en las historias sobrenaturales de China principalmente.

Otra cosa a mencionar es que la película será un musical al estilo de las películas tradicionales de Disney, siendo la primera de este estilo desarrollada por Pixar.

Domee Shi (@domeeshi)

¿Cuándo se estrena Ono Ghost Market?

Si bien aún falta bastante para su estreno, Disney Pixar reveló que Ono Ghost Market llegará a cines de todo el mundo el 10 de marzo de 2028.

Con esto, Ono Ghost Market será la apuesta de inicio de primavera de Disney Pixar de ese año, tal y como Hoppers lo fue en este 2026.

Al parecer, el desarrollo de la película va por buen camino, de ahí que se hayan aventurado a confirmar su estreno con dos años de anticipación.

No se prevé que haya retrasos, a menos que suceda algo extraordinario, como el posible fracaso de las próximas películas del estudio, como sucediera en el pasado.