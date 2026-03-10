Disney+ se mantiene con la idea de traer de regreso sus personajes clásicos con un live action, ahora preparando una serie de este estilo de Tinker Bell.

Lo interesante es que la serie live action de Tinker Bell en Disney+, viene tras más de una década de retrasos y problemas con el proyecto.

¿Cómo será la serie live action de Tinker Bell en Disney+?

De acuerdo con el reporte de Deadline, la serie live action de Tinker Bell en Disney+ estará a cargo de Gary Marsh, presidente de Disney Branded Television.

Además, esta tendrá de guionista a Liz Heldens, mientras que Bridget Carpenter será la productora ejecutiva.

Fuera de esto no hay más detalles del show —como su trama, fecha de estreno o elenco— debido a que la serie apenas está en etapa de planeación.

Tinker Bell (Disney)

Aunque es posible que se base en las películas animadas del hada que salieron entre 2008 y 2015 , las cuales fueron un gran éxito en su momento y cuentan el origen de la misma.

Se espera que conforme avance el proyecto se den más detalles acerca de todo lo que se tiene planeado con esta versión.

La serie live action de Tinker Bell en Disney+ lleva más de 10 años en producción

Un punto interesante de este proyecto es que la serie live action de Tinker Bell tratará de culminar más de 10 años de producción.

El live action de Tinker Bell se lleva desarrollando desde 2010, siendo primero una película que buscó a Elizabeth Banks, Reese Witherspoon y Jennifer Lawrence en diferentes etapas.

Luego de varias cancelaciones y reescrituras, se decidió revivir este proyecto ahora como una serie para Disney+, como ha sucedido con otros live action “menores”.

Hay mucha expectativa por parte de Disney hacia la serie de Campanita, pues es uno de sus personajes más populares, que sigue generando fans cada año.

Sobre todo luego de sus películas animadas de la década del 2010, las cuales la posicionaron como protagonista, no solo como el hada de Peter Pan.