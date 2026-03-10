Disney+ celebrará el legado de Hannah Montana con un especial por su 20 aniversario, que se estrenará el martes 24 de marzo de 2026, exactamente dos décadas después del lanzamiento de la serie original en Disney Channel.

El programa contará con una entrevista íntima con Miley Cyrus, quien dio vida a la icónica adolescente de doble vida, además de apariciones especiales de figuras clave en la historia.

Entre ellas destaca Billy Ray Cyrus, padre de Miley, cuya participación genera expectativa tras años de distanciamiento familiar.

