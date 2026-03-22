La película Coco 2 de Disney Pixar no llegará a tiempo para Día de Muertos 2029.

Aunque muchos esperaban que Coco 2 tuviera una estrategia de lanzamiento similar a su cinta anterior, todo parece indicar que no será así.

Revelan que Coco 2 no llegaría a tiempo para Día de Muertos 2029

Coco 2 no llegaría a tiempo para Día de Muertos, ya que se estrenaría hasta el 21 de noviembre de 2029.

La información surge luego de que Pixar añadiera una nueva película a su calendario para estrenarse en dicha fecha, por lo que muchos aseguran que se trata de la secuela de Coco.

Coco (Disney)

El cambio de fecha de estreno de Coco 2 ha generado sorpresa, ya que la primera cinta llegó a salas de cine en México el 27 de octubre 2017, días antes del Día de Muertos.

Lo que fue tomado como una excelente estrategia por la trama de la película, que se centra en el Día de Muertos y lo que representa para nuestro país esa tradición.

Junto a Coco 2, las próximas películas de Pixar serían:

Toy Story 5 el 18 de junio de 2026

Los Increíbles 3 para el 16 de junio del 2028

Por el momento, Coco 2 se encuentra en fase de desarrollo, por lo que no se conoce cuál será su trama.

Sin embargo, se reporta que Lee Unkrich y Adrian Molina, de la primera película, regresarán para codirigir la segunda parte de Coco.

En el proyecto también estará involucrado Mark Nielsen, conocido por Toy Story 4, como productor.

Con su lanzamiento en 2017, Coco significó una éxito total de taquilla a nivel mundial, además de que ganó dos premios Oscar en 2018 en la categoría de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.