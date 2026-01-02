Netflix alista una serie animada spin-off que abordará nuevos acontecimientos extraños y paranormales en el pueblo de Hawkins.

Así es, tras el final Stranger Things los fanáticos tendrán la oportunidad de continuar con la fiebre sobrenatural este 2026.

¿Cuándo se estrena Stranger Things: Relatos del 85?

El universo de Stranger Things se expande con una nueva serie animada spin-off a estrenarse este 2026 en dos volúmenes:

Volumen 1: estreno en las primeros días de enero

Volumen 2: estreno todavía sin fecha confirmada

Tráiler final de Stranger Things 5 (Netflix)

Netflix repite la fórmula de dividir sus temporadas en partes para el estreno de Stranger Things: Relatos del 85.

Sin embargo desde la plataforma de streaming todavía no se han revelado las fechas exactas de estreno para ambos volúmenes, pero es seguro que estos relatos sean lanzados en las primeras semanas del año.

Lo que sí se sabe es que el volumen 1 contará con un total de cuatro episodios, mientras que el volumen 2 cerrará con tres capítulos.

¿De qué se trata Stranger Things: Relatos del 85?

La serie Stranger Things: Relatos del 85 contará con el regreso de Mike, Lucas, Dustin, Will, Max y Once .

Por lo que se ha revelado, los acontecimientos del spin-off se ubicarán entre los eventos que ocurren durante la temporada dos y tres de la serie central.

Se espera además que estos relatos ayuden a los fans a resulver algunas dudas dentro del universo de Stranger Things, ofreciendo un contexto adicional a la historia que todos conocemos.

Por lo que la pandilla se enfrentará de nueva cuenta a una serie de fenómenos sobrenaturales mientras se explora la vida cotidiana de los habitantes de Hawkins.