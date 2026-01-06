¿Es cierto que habrá un noveno episodio de Stranger Things? Lo que dicen los fans sobre la serie de Netflix.

El final de Stranger Things podría cambiar, ya que se especula que Netflix lanzaría una capítulo adicional.

Esto es lo que se sabe del noveno episodio de Stranger Things

En redes sociales comenzó a circular una teoría de los fans sobre que Netflix lanzaría un noveno episodio de Stranger Things.

Se trata del Conformity Gate que señala que el final de Stranger Things que vimos no es el verdadero.

De acuerdo dicha teoría, el miércoles 7 de enero Netflix daría a conocer el capítulo real con el que Stranger Things terminaría.

Stranger Things 5 (Netflix)

Algunas pistas que han expuesto los fans de Stranger Things para asegurar que el Conformity Gate es verdad, son las siguientes:

Los hechos de episodio 8 de Stranger Things son una ilusión creada por Vecna

Cuando los protagonistas dejan sus manuales de Dungeons & Dragons, los lomos forman la frase X A LIE, lo que se ha interpretado como que la Dimensión X es una mentira.

Durante la graduación la mayoría de los personajes adoptan una postura como si estuvieran controlados por Vecna

Las togas de graduación color naranja serían más porque los personajes están encerrados

Hawkins es demasiado perfecto al final, pese a todos los acontecimientos que se vivieron

El número siete aparece varias veces al final, por ello, los fans señalan que se relaciona con el primer episodio de la serie cuando lanza un siete Will previo a su desaparición. Eso ha sido tomado como un reinicio de Stranger Things

Capítulo final Stranger Things (Netflix )

Revelan que no habrá noveno episodio de Stranger Things

Pese al entusiasmo de los fans con el Confomity Gate, el portal Whats On Netflix confirmó que no existe el noveno episodio de Stranger Things.

Por lo que el final de la historia que realizaron los hermanos Duffer termina en el capítulo 8 que ya se emitió.

Cabe señalar que el único contenido adicional que habrá de Stranger Things es el documental con el detrás de cámaras de la serie, el cual se estrena el 12 de enero.