El actor James Van Der Beek, recordado por su papel en la serie Dawson’s Creek, murió a los 48 años tras enfrentar un cáncer colorrectal en etapa terminal.

Diagnosticado en agosto de 2023, su última aparición pública fue a finales de 2025 junto al elenco de la serie, donde se le vio visiblemente afectado por la enfermedad.

La noticia fue confirmada en su cuenta oficial de Instagram, donde su familia pidió privacidad en este momento de duelo.

“Vivió sus últimos días con valentía, fe y gracia” Cuenta oficial de Instagram de James Van Der Beek

Familia de James Van Der Beek pide privacidad

Fue la esposa de James Van Der Beek, Kimberly, quien confirmó la muerte del icónico actor juvenil que interpretara a Dawson Leery en Dawson’s Creek, serie de televisión que se estrenó en 1998.

“Nuestro amado James David Van Der Beek trascendió pacíficamente esta mañana. Encontró en sus últimos días, coraje fe y gracia. Hay mucho que compartir pese a sus deseos, su amor por la humanidad y la divinidad del tiempo. Por ahora pedimos privacidad para llorar a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo” Cuenta oficial de Instagram de James Van Der Beek

La última aparición pública del actor fue en septiembre de 2025, junto al elenco de la serie que lo hizo tan famoso.

Aunque James Van Der Beek no pudo asistir debido a su grave estado de salud producto del cáncer en etapa 3 que padecía, hizo un cameo a distancia.

Entonces justificó su insistencia presencial al reencuentro del elenco de Dawson’s Creek por contagiarse de dos virus estomacales.

La última foto de James Van Der Beek antes de su muerte fue junto a su hija y su papá

La última fotografía de James Van Der Beek antes de su muerte fue hace dos semanas, junto a su hija Annabel por su cumpleaños.

En el carrete de imágenes que compartió en Instagram aparece también su padre, James William, quien comparte fiesta de cumpleaños con su nieta el 25 de enero.