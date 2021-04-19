Enhorabuena, James Van Der Beek y su esposa Kimberly dieron la bienvenida a su quinto hijo: una hermosa niña que llevará por nombre Gwendolyn.

La pequeña llegó a este mundo el pasado viernes 15 de junio.

“Cada niño despierta una energía diferente en ti... y esta ha estado sacando la verdad desde que descubrimos que ella estaba en camino. He estado en éxtasis estos últimos días, pero también he estado sintiendo el dolor de los padres que han sido separados de sus hijos, y el terror en el que esos pobres niños deben estar ahora mismo”, dijo a través de un comunicado.

“Vivo una vida increíblemente privilegiada... y lo último que quiero es politizar un nacimiento... pero esto es abuso de los derechos humanos. Simplemente no parecía correcto disfrutar de mi privilegio y mis bendiciones y no ponerle atención”.

Gwendolyn se convirtió en la hermana pequeña de Emilia, Annabel Leah, Joshua y Olivia.

Vía People