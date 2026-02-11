El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de James David van der Beek, actor recordado por ser el protagonista de Dawson’s Creek.

James David van der Beek murió a los 48 años de edad luego de luchar contra una terrible enfermedad.

¿De qué murió James David van der Beek? Esto es lo que se sabe sobre la muerte del actor de Dawson’s Creek

Este 11 de febrero murió James David van der Beek a los 48 años de edad, así lo confirmó su familia a través de un mensaje publicado en la cuenta Instagram del actor.

James David van der Beek, actor de Dawson's Creek (@vanderjames / Instagram )

Por ahora, no se ha comunicado formalmente la causa de su muerte , sin embargo el actor recordado por su papel protagónico en Dawson’s Creek atravesaba un proceso de salud complicado desde hace tiempo.

Esto luego de que en noviembre del 2024, James David van der Beek dio a conocer que desde hace algunos meses estaba recibiendo tratamiento por cáncer colorrectal en etapa 3.

James David van der Beek recibió el diagnóstico en agosto del 2023, pero en un primer momento decidió llevar su enfermedad en privado.

Tras hacer público su diagnóstico, James David van der Beek habló abiertamente sobre su tratamiento y compartió su proceso.

A través de sus redes sociales, James David van der Beek utilizó su experiencia para generar conciencia sobre la detección temprana y la necesidad de realizar revisiones médicas preventivas.

A pesar del tratamiento, su salud fue declinando, y en el último año compartió con sus seguidores momentos de reflexión, gratitud hacia su familia y la importancia de la conciencia sobre el cáncer.

Así se dio a conocer la muerte de James David van der Beek

Fue a través de las redes sociales que la familia de James David van der Beek confirmó su muerte.

En su mensaje, la familia de James David van der Beek resaltó que el actor enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad” Familia de James David van der Beek

La familia de James David van der Beek destacaron que tienen mucho que compartir acerca de los deseos del actor.

Sin embargo, destacaron que ese momento llegará, pero por ahora solo pedían privacidad para afrontar este difícil momento.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo” Familia de James David van der Beek

James David van der Beek interpretó a Dawson Leery en Dawson’s Creek, serie de televisión que se estrenó en 1998.