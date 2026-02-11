A primeras horas de este miércoles 11 de febrero, a través del tabloide The Mirror, familiares de Jung Eun Woo informaron sobre su muerte.

Jung Eun Woo, famoso actor de K-dramas, murió a la edad de 39 años. Hasta el momento se desconoce la causa.

La pérdida ha generado un fuerte rumor debido a las publicaciones que el actor hizo en redes sociales antes de morir.

Última publicación de Jung Eun Woo desata sospechas

El día previo a su muerte, Jung Eun Woo publicó en su cuenta de Instagram un par de fotografías de importantes celebridades.

El actor de K-dramas compartió la instantánea del icónico actor y cantante de Hong Kong, Leslie Cheung, y de la cantante británica Amy Winehouse.

Jung Eun Woo (Facebook)

Atando cabos, fans del fallecido actor surcoreano encontraron algo en común. Ambos murieron sorpresivamente y de manera trágica.

Mientras que Leslie Cheung murió por suicidio a la edad de 43 años, Amy Winehouse falleció a los 27 años a causa de una intoxicación etílica accidental.

Tal información está alimentando la teoría de que Jung Eun Woo se quitó la vida, supuesto que refuerza la frase con la que el actor acompañó su publicación, la cual reza:

“Extrañando, envidiando, lamentando. PIR.BG” Jung Eun Woo

Palabras que están siendo interpretadas como una desesperada revelación de un malestar interno.

Restos mortales de Jung Eun Woo permanecerán en Corea del Sur

De acuerdo con diversos medios, el funeral de Jung Eun woo se está llevado a cabo en la Sala 2 de la Funeraria del Hospital Nueva Corea en Gimpo, provincia de Gyeonggi.

El cortejo fúnebre de Jung Eun Woo tendrá lugar el viernes 13, y su entierro será en Byeokje Sunhwa Won, en Corea del Sur.

Al actor se le recordará por su participación en películas y programas de televisión como “Bienvenido a Waikiki”, “Five Fingers”, “Romantic Debtors”, “Miss Change” y “Smile, Dong Hae”, entre otras.