James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother, murió a los 48 años tras enfrentar una dura enfermedad.

A través de las redes sociales la familia de James van der Beek confirmó la triste noticia, pero ¿quién fue el actor que interpretó a Dawson Leery en Dawson’s Creek?

¿Quién fue James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother?

James van der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Connecticut, Estados Unidos.

James Van Der Beek (@vanderjames)

Comenzó su carrera actoral en el teatro mientras aún estaba en la secundaria, con presentaciones off-Broadway y en producciones escolares.

¿Cuántos años tenía James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother?

James van der Beek murió a los 48 años de edad.

¿Quién fue la esposa de James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother?

El 5 de julio de 2003, Van Der Beek se casó con la actriz Heather McComb, en 2009 se separaron.

Desde el 2010, James van der Beek se encontraba casado con Kimberly Van der Beek.

James van der Beek, actor de Dawson's Creek (@vanderjames / Instagram )

¿Qué signo zodiacal fue James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother?

James van der Beek fue del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tenía James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother?

James van der Beek y Kimberly tuvieron seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah

¿Qué estudió James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother?

James van der Beek se interesó por la actuación desde muy joven, participando en varias obras escolares.

Finalmente, decidió dedicarse profesionalmente a la actuación cuando tenía 15 años.

De acuerdo con algunos reportes, James van der Beek ganó una beca académica completa en la escuela privada Cheshire Academy.

Mientras jugaba al fútbol americano, sufrió una contusión a los trece años, lo que le impidió jugar el resto de la temporada, por lo que entró en una comunidad de teatro de su ciudad.

Algunas fuentes indican que James van der Beek cursó estudios superiores en la Universidad Drew en Madison, Nueva Jersey.

James Van Der Beek, actor. (BRYAN R. SMITH / AFP)

¿En qué trabajó James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother?

Inició su carrera en el teatro y tuvo pequeñas participaciones en el cine y la televisión.

James van der Beek saltó a la fama en la década de 1990 con el drama adolescente Dawson’s Creek, consolidándolo como una de las figuras más queridas de la televisión.

Dawson’s Creek duró seis temporadas entre 1998 y 2003, la serie definió la televisión de esa época.

Aunque James van der Beek se consolidó en la industria del espectáculo, su personaje más recordado es el de Dawson Leery en Dawson’s Creek.

A lo largo de su trayectoria de más de dos décadas como actor, James van der Beek logró participar en diferentes proyectos como:

Varsity Blues

Scary Movie

The Rules of Attraction

Ugy Betty

Mentes criminales

One Tree Hill

The Boy in the Box

CSI: Cyber

Don’t Trust the B- in Apartment 23

Pose

How I Met Your Mother

Friend with Better Lives

Dancing with the Stars

The Masked Singer

James Van Der Beek, actor. (PRESLEY ANN / Getty Images via AFP)

¿De qué murió James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother?

Este miércoles 11 de febrero se dio a conocer la muerte de James van der Beek, actor de Dawson’s Creek y How I Met Your Mother.

Por ahora, no se ha comunicado formalmente la causa de su muerte, sin embargo en agosto del 2023 James David van der Beek fue diagnosticado con una terrible enfermedad.

Fue en noviembre del 2024 que James David van der Beek hizo público que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3.

A través de las redes sociales la familia de James David van der Beek confirmó su muerte.

En su mensaje, la familia de James David van der Beek resaltó que el actor enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad” Familia de James David van der Beek

La familia de James David van der Beek pidió privacidad para afrontar este difícil momento.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo” Familia de James David van der Beek