Hollywood dona miles de dólares a familia de James Van Der Beek tras su muerte

Hollywood mostró su solidaridad con la familia de James Van Der Beek , quien murió a los 48 años tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal.

En menos de 24 horas, la campaña en GoFundMe “Support for James Van Der Beek’s Family” superó el millón de dólares gracias a las donaciones de celebridades como Zoe Saldaña, Derek Hough, Jon M. Chu y Guy Oseary.

El fondo busca apoyar a su viuda Kimberly Van Der Beek y a sus seis hijos con gastos médicos, educación y necesidades básicas.

De acuerdo con Agencia México, entre las celebridades que donaron a la familia de James Van Der Beek se encuentran:

Derek Hough, donó 17 mil 230 pesos mexicanos

Zoe Saldaña, donó 43 mil 75 pesos mexicanos

La Marla Maples Foundation, que donó 86 mil 150 pesos mexicanos

Lyn Lear, con una donación mensual de 86 mil 150 pesos mexicanos

La youTuber Codie Sanchez, que donó 86 mil 150 pesos mexicanos

Jon M. Chu (director de Wicked), donó 172 mil 344 pesos mexicanos

Guy Oseary (representante de talentos e inversor), donó 172 mil 344 pesos mexicanos

Fuentes han señalado que Danica McKellar, Lydia Hearst, Kaley Cuoco y Lago Ricki son otros de los famosos que se han sumado a la causa.

Otros artistas han compartido o apoyado públicamente la campaña en GoFundMe “Support for James Van Der Beek’s Family”:

Rumer Willis

Chad Michael Murray

Ricki Lake

Por esta razón se creó la campaña para apoyar a la familia de James Van Der Beek tras su muerte

La campaña se creó por amigos cercanos a Kimberly Van Der Beek poco después de la muerte de James Van Der Beek.

Tiene el objetivo de aliviar la presión financiera que tiene su familia tras la larga batalla del actor de Dawson’s Creek contra el cáncer colorrectal.

El fondo busca apoyar a su viuda, Kimberly Van Der Beek, y a sus seis hijos con gastos básicos, deudas médicas y la educación de los menores.

“Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Kimberly y los niños enfrentan un futuro incierto”, se lee en la descripción de la campaña.

Y es que durante la enfermedad, la familia del actor se enfrentó enormes desafíos por los altos costos de la atención médica.

Antes de su muerte, James Van Der Beek tuvo que vender posesiones personales y memorabilia icónica para cubrir parte de los gastos de tratamiento.

Como objetos personales de Dawson’s Creek, incluido el vestuario del episodio piloto, así como recuerdos de Varsity Blues.

El objetivo de recaudación de fondos se fijó inicialmente en 550 mil dólares, pero desde entonces se ha aumentado a 1.5 millones por el gran apoyo que recibieron.

Hasta el 12 de febrero de 2026, el fondo ha recaudado más de 1.7 millones de dólares, superando la meta.