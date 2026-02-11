La industria del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de James Van Der Beek, actor de Dawson’s Creek.

Fue la esposa de James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek, quien en una publicación compartida confirmó la muerte del actor a los 48 años de edad.

¿Quién es Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek?

El nombre de Kimberly Van Der Beek se viralizó en las redes sociales luego de que confirmó la muerte de su esposo el actor James Van Der Beek.

Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek (@vanderkimberly / Instagram )

Kimberly Van Der Beek acompañó a James Van Der Beek en todo el proceso de su enfermedad, ya que cuando le diagnosticaron cáncer colorrectal ya se encontraba en la etapa 3.

La pareja se conoció durante un viaje a Israel en 2009, un año después se casaron.

¿Cuántos años tiene Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek?

Kimberly Van Der Beek tiene 43 años de edad.

¿Quién es el esposo de Kimberly Van Der Beek, productora de cine?

James van der Beek y Kimberly se casaron el 1 de agosto de 2010.

Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek (@vanderkimberly / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek?

Kimberly Van Der Beek nació el 22 de marzo de 1982 por lo que es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek?

James van der Beek y Kimberly tuvieron seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah

¿Qué estudió Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek?

Kimberly Van Der Beek cuenta con estudios y experiencia en la producción audiovisual.

Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek (@vanderkimberly / Instagram )

¿En qué ha trabajado Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek?

Pese a la popularidad de su esposo, Kimberly Van Der Beek se mantuvo más alejada de los medios de comunicación.

A través de sus redes sociales Kimberly Van Der Beek mostraba que se encontraba enfocada en la vida espiritual.

De acuerdo con su perfil de Instagram la mujer tiene conocimiento sobre plantas medicinales y sobre los psicodélicos.

Además de ser una madre activa de seis hijos, Kimberly Van Der Beek se ha desempeñado como productora en proyectos especiales.

Cuenta con un crédito como productora asociada en el documental Teenage Paparazzo, dirigido por Adrian Grenier, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2010.

De enero de 2023 hasta enero de 2024 se desarrolló como copresentadora del pódcast “Bathroom Chronicles” con Peggy Rometo.

Kimberly Van Der Beek, esposa del actor James Van Der Beek (@vanderkimberly / Instagram )

Así dio a conocer Kimberly Van Der Beek la muerte de su esposo James Van Der Beek

Tras luchar dos años contra el cáncer colorrectal, James Van Der Beek murió a los 48 años de edad.

Kimberly Van Der Beek compartió un mensaje donde resaltó que el actor enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad” Kimberly Van Der Beek

Además, pidió privacidad para afrontar este difícil momento.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo” Kimberly Van Der Beek

Kimberly Van Der Beek además publicó un link de GoFoundMe para pedir ayuda económica para ella y para sus seis hijos.

La esposa de James afirmó que estas donaciones ayudarán a pagar las facturas por la enfermedad del actor y a pagar la educación de sus seis hijos.