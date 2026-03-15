Este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la 98ª edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La transmisión podrá seguirse desde México en los siguientes horarios:

Alfombra roja: a las 16:00 horas

Inicio de la ceremonia: a las 17:00 horas

¿Dónde ver los Oscar 2026 en vivo? Opciones de transmisión para México

La buena noticia para los fans del cine es que en México los Oscar 2026 podrán sintonizarse desde México a través de varias opciones:

Tele abierta: Azteca 7

Streaming: HBO Max

YouTube: en el canal de Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Premios Oscar (Agencia México)

Como cada año, lo más esperado del evento son las categorías a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor.

En esta edición, la contienda está pareja en cada categoría. Aún así, ya se perfilan algunos favoritos para la noche más importante del cine.

En cuanto a Mejor Película, la estatuilla está entre One Battle After Another y Sinners, según expertos.

Por su parte, en Mejor Director, la tendencia se está inclinando a favor de Paul Thomas Anderson.

Michael B. Jordan y Timothée Chalamet son los favoritos para la categoría de Mejor Actor, aunque las recientes polémicas de Chalamet ponen en duda sus posibilidades.

Finalmente, Jessie Buckley es la favorita para llevarse a casa el premio a Mejor Actriz.