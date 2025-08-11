Aldo de Nigris -de 26 años de edad- y El Abelito hicieron equipo en La Casa de los Famosos México 2025 en YouTube.

Ambos habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 escondieron la comida y desataron una crisis dentro del reality show.

El momento de la broma quedó grabado para YouTube en videos ya disponibles en el canal de La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito y Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025 (La Casa de los Famosos México en YouTube)

Aldo de Nigris y El Abelito escondieron la comida en La Casa de los Famosos México 2025 y YouTube

Aldo de Nigris y El Abelito -de 25 años de edad- aprovecharon que todos en La Casa de los Famosos México 2025 estaban dormidos para hacerles una broma.

La cual consistió en esconder toda la carne guardada en el congelador para que ambos cuartos de La Casa de los Famosos México 2025 entraran en crisis.

Uno a uno fueron despertando, siendo Mar Contreras y Dalilah Polanco las primeras que se dieron cuenta que La Casa de los Famosos México 2025 había sido “saqueada”.

Así se lo informaron a cada uno de sus compañeros, por lo que El Abelito y Aldo de Nigris tuvieron que hacerse los sorprendidos con la noticia.

La teoría de la mayoría de los habitantes fue que la misma producción del programa había “empezado a jugar” para llevarlos al límite.

El Abelito fue de los más indignados con La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025 por “quitarles” la comida.

Incluso, reclamó que no se les avisara para que dejaran de pasar hambre en un intento por tener comida de reserva.

Así se lo dijo a Mariana Botas, quien también dijo estar muy molesta con la medida.

Por su parte, Aldo de Nigris intentó tranquilizar a Dalilah Polanco y Ninel Conde por el desabasto de comida.

Asegurando que con la proteína en polvo iban a poder arreglárselas todos los siguientes días.

Al igual que El Abelito, callando su ‘pecado’ frente a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Mar Contreras se hace cómplice de Aldo de Nigris y El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

Mar Contreras no tuvo que buscar al responsable de la broma en La Casa de los Famosos México 2025, los culpables de esconder la comida llegaron a contarle todo.

En los vestidores, El Abelito y Aldo de Nigris le confesaron que habían escondido pertenencias de sus compañeros, así como la carne en el refrigerador de Jumex.

La actriz no paró de reír y juró que guardaría el secreto hasta que la comida fuera descubierta de su escondite.

No pasó mucho tiempo para que la broma de Aldo Tamez de Nigris y Abel Sáenz fuera descubierta y grabada para YouTube.

Todos los habitantes rodeaban el refrigerador de Jumex para darse cuenta que la carne por la que tanto reclamaban, estaba ahí.

Aldo de Nigris no pudo contener la risa y se delató solo, sin involucrar a El Abelito y mucho menos a Mar Contreras.

De hecho, ningún participante sospechó de El Abelito , por lo que el youtuber aprovechó para jurar su inocencia.

Y asegurar que toda la verdad se sabrá el día de cine en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Venganza? Creen que Aldo de Nigris busca desquitarse en La Casa de los Famosos México 2025

Aldo de Nigris fue víctima de una pesada broma de Facundo que lo dejó tirado en el suelo de La Casa de los Famosos México 2025.

Aunque el modelo no reclamó en público, estando solo sí se quejó de la violencia innecesaria.

Asimismo, seguidores de Aldo de Nigris y La Casa de los Famosos México 2025 castigaron que Facundo utilice el bullying para divertir .

Luego de la broma de Aldo de Nigris y El Abelito escondiendo la comida, televidentes de La Casa de los Famosos México 2025 creen que esta fue más una venganza.