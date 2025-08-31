¿Por qué Belanova pide votos para Aldo Tamez de Nigris- de 26 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025? Te contamos la razón.

La banda Belanova decidió mostrar su apoyo a Aldo Tamez de Nigris.

Por esta razón Belanova pide votos para Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

En redes sociales, Belanova pidió votos para Aldo Tamez de Nigris, quién está nominado y con riesgo de salir del popular reality show.

La razón del mensaje de apoyo fue porque Aldo Tamez de Nigris viralizó la canción Rosa Pastel en La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigris hizo del tema de Belanova su canción predilecta y su peculiar baile moviendo los brazos se convirtió en trend en redes.

Volviendo no solo a popularizar la icónica Rosa Pastel de Belanova, sino también convirtiendo a la canción en un himno para Aldo Tamez de Nigris y sus fans.

Eso derivó en las muestras de apoyo de Belanova, especialmente ahora que Aldo está nominado en La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

“Eres nuestro gallo”: Belanova pide apoyo para Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

En su cuenta de TikTok, Belanova pidió apoyo para Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025 y celebró el trend que generó influencer.

La agrupación mencionó que esperan ver a Aldo en la gran final de La Casa de los Famosos México 2025 para poder bailar juntos.

“Aldo, eres nuestro gallo en la Casa de los Famosos. Te vemos en la final y esperamos bailar juntos. Muchas gracias por compartir nuestra música a más oídos. Hay que seguir apoyando a Aldo para verlo en la final. A toda la gente que está haciendo el trend de Aldo, amamos sus videos y queremos ver muchos más.” Belanova

Tanto Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Ricardo Arreola de Belanova reconocieron a Aldo.

De inmediato las reacciones por el video no se hicieron esperar. Muchos fans de Aldo Tamez de Nigris celebraron las palabras de Belanova.

Incluso hubo quién se atrevió a mencionar que Aldo había revivido a Belanova con su baile que se hizo tendencia en La Casa de los Famosos México 2025.

Dicha situación generó debate entre los internautas, ya que algunos consideraron exagerada esa afirmación.

Señalando que Rosa Pastel se ha viralizado con distintos trends en TikTok y que el baile de Aldo es solo una tendencia más que se popularizó por la canción de Belanova.