Producción de La Casa de los Famosos México 2025 intervendrá para que nadie resulte afectado por el error que cometió La Jefa y Aldo Tamez de Nigris, mismo que perjudicó a Alexis Ayala.

Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México 2025, acepta que sí hubo un error en las indicaciones que se le dieron a Aldo Tamez de Nigris y que perjudicaron a Alexis Ayala.

Error que asegura no debe sorprender a la audiencia ya que se trata de un programa en vivo donde las personas detrás no tienen contacto con los habitantes.

"No hablamos con ellos, ni siquiera cuando van a salir o entrar al carrusel. Ellos están solos y su alma y las únicas instrucciones que reciben es a través La Jefa" Rosa María Noguerón

Por lo que consciente de que las instrucciones no fueron claras para el integrante del cuarto noche y para el público, producción intervendrá para que nadie salga afectado.

"Como la explicación no fue del todo clara, se va ayudar para que no perjudique a nadie" Rosa María Noguerón

Y sin revelar la dinámica para las nominaciones de esta noche, la productora -de edad desconocida- se divierte con la controversia que generó esta confusión.

Frente a la cámara del periodista Edén Dorantes, asegura que al público le gustan estos “contrastes”.

¿Qué hizo Aldo Tamez de Nigris que perjudicó a Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025?

El panel del terror cambió la dinámica para las nominaciones de esta noche. Aldo Tamez de Nigris -de 26 años- puso en aprietos a Alexis Ayala -de 60 años-.

Aldo Tamez de Nigris ganó el beneficio de restar tres puntos a quien eligiera del reality show que se encuentra en la recta final. Alexis Ayala fue el desafortunado.

El atleta le quitó la posibilidad de repartir 3 puntos de los 6 que los habitantes tienen desde la cuarta semana.

Y es que las instrucciones no fueron claras para Aldo Tamez de Nigris, ni para la audiencia y mucho menos los conductores.

La jefa dijo: "Al nombre que pongas sobre este beneficio se le anulará la nominación que haga de 3 puntos"

Y Aldo Tamez de Nigris, entendió: "¿Nominación -3, es que le van a restar 3 puntos en la nominación?“, pregunta a la que obtuvo un sí como respuesta.

Aldo Tamez de Nigris dio por hecho que a Alexis Ayala le restarían 3 puntos de las nominaciones definitivas, pero en realidad solo le quitó 3 puntos para nominar.