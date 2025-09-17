La llegada de Leticia Guajardo ‘Doña Alegría’ a La Casa de los Famosos México 2025 a visitar a Aldo Tamez de Nigris terminó con la acusación de difamación por Mariana Botas.

Y es que Mariana Botas de 35 años de edad, quien formó parte de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, se defendió de la abuela de Aldo Tamez de Nigris luego de que la acusara de “nefasta”.

Pleito entre Mariana Botas y abuela de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Tal parece que a la abuela de Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad, no lo gustó que Mariana Botas la confrontara y habría inventado un chisme por el que la actriz se defendió.

Por medio de Instagram Stories, Mariana Botas salió a defenderse de dichos de la abuela del integrante de Cuarto Noche, asegurando que no iba a dejar que la difamaran.

Y es que según la explicación de la actriz, se encontró con Leticia Guajardo en el foro de La Casa de los Famosos México 2025 y cuando se saludaron, le cuestionó dichos contra ella en redes sociales.

Sin embargo, la abuela de Aldo Tamez de Nigris solo se rió y aseguró que se trataba de puro show, además de que halagó a Mariana Botas pese a que también le reclamó haber dicho que su nieto tenía déficit de atención.

“No voy a permitir que me difamen y que digan cosas que no son ciertas (...) Le dije ‘oiga que mala onda que me dijo desgraciada, no sé que’, y me dijo ‘no cómo crees, es que tú le dijiste a mi Aldito que tenía déficit de atención’ (...) Me dijo que había sido de broma, me dio una palmadita, me dijo ‘qué bonita estás’ y se fue”. Mariana Botas, actriz.

Mariana hablando sobre lo que Doña Alegria puso de ella… me huele a que te están haciendo un Marcela bb 🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9Suiecgpgg — a (@7luluisa) September 17, 2025

Hasta ese momento, Mariana Botas dijo que incluso conductores de La Casa de los Famosos México 2025 vieron el momento con la abuela de Aldo Tamez de Nigris y no hubo ninguna incomodidad, aunque ella no pensó lo mismo.

Esto debido a que luego de haberse ido del foro de La Casa de los Famosos México 2025, la abuela de Aldo Tamez de Nigris acusó a Mariana Botas de ser “nefasta”.

“Esta mujer, deveras qué nefasta, que grosera. Una niña que no tiene educación y sí me molestó. No me dejó contestarle y me calló la boca y obviamente me sentí mal”. Leticia Guajardo, abuela de Aldo Tamez de Nigris.

Leticia Guajardo, abuela de Aldo Tamez de Nigris, acusa a Mariana Botas de ser "nefasta". (@leticiagdenigris / Instagram)

Pese a que la abuela de Aldo Tamez de Nigris no mencionó el nombre de Mariana Botas en sus acusaciones, todo apuntó a ella, debido a que Leticia Guajardo mostró excelente conexión con Elaine Haro, y Ninel Conde saldría del rango de “niña” como la llamó.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? El reality show está en sus últimas semanas.