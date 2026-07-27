Este domingo 26 de julio inició oficialmente La Casa de los Famosos México 2026 con la primera gala de la temporada y la entrada de los habitantes.

Desde el minuto uno Galilea Montijo y La Jefa adelantaron múltiples sorpresas para esta edición del reality show con novedades diferentes a temporadas pasadas.

Las novedades de La Casa de los Famosos México 2026

Uno de los primeros cambios más evidentes de La Casa de los Famosos México 2026 es que los habitantes se verán repartidos en tres habitaciones:

Ibiza

Malibú

Tulúm

En ediciones pasadas, las habitaciones representaba dualidades distintas, es así que se popularizaron cuartos como Cielo-Infierno, Mar-Tierra y Día-Noche.

Esta es la primera vez en cuatro temporadas que La Casa de los Famosos México 2026 implementó el sistema de tres habitaciones que, hasta ahora, se había visto en otras ediciones intyernacionales.

Habitantes sorpresa en La Casa de los Famosos México 2026

La primera gala de La Casa de los Famosos México 2026 inició, como cada temporada, con la presentación de los habitantes y su entrada al que será su hogar durante las próximas semanas.

Sin embargo, se reveló que habría tres habitantes adicionales. Por lo que en logar de 15 famosos, por primera vez La Casa de los Famosos México 2026 sumará a 18 personalidades bajo el mismo techo.

Los 3 habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026 que fueron revelados durante la gala son:

Gema Garoa, actriz de 34 años de edad

Luis Chaparro, influencer y estrella de TikTok de 29 años de edad

Mariana Ochoa, actriz y cantante de 47 años

Esta última también es una de las voces que interpreta el tema musical de esta temporada del reality show.

Gema Garoa (La Casa de los Famosos M)

Luis Chaparro (La Casa de los Famosos México )

Presentan la canción oficial de La Casa de los Famosos México 2026

La canción ‘Yo quiero fama’, que se convirtió en uno de los temas más representativos de La Casa de los Famosos México durante su segunda temporada, volverá como el himno oficial de la edición 2026.

El tema fue interpretado originalmente por la banda Matute, cuya versión ganó popularidad entre los seguidores del reality y se consolidó como una de las favoritas del programa.

Para esta nueva entrega, la producción apostó por una renovación y dejó atrás la interpretación de Matute para reunir a varios de los habitantes confirmados de la temporada.

Las voces ya anunciadas que participarán en la nueva versión son Elaine Haro, Wendy Guevara, Ninel Conde, Yahir y Abelito, quienes darán vida al tema principal.

Además, la producción adelantó que una estrella sorpresa también formará parte de la interpretación, aunque su identidad será revelada hasta el estreno del reality.

El debut oficial de esta versión de ‘Yo quiero fama’ está previsto para este domingo, cuando el tema sea presentado por primera vez durante el arranque de La Casa de los Famosos México 2026.

Con este cambio, el programa busca renovar uno de sus elementos más reconocibles, manteniendo la esencia de la canción mientras incorpora las voces de sus nuevos protagonistas.