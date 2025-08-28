Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo es el documental que Netflix prepara alrededor de El Divo de Juárez, el cual promete ser el trabajo más íntimo alrededor del cantante.

Esto como lo podemos ver en el primer tráiler de Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo de Netflix, el cual también nos revela la fecha de lanzamiento.

¿Cómo es el tráiler de Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo?

El tráiler de Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo en Netflix nos muestra algunas piezas del archivo personal del cantante, principalmente videos caseros de la juventud del mismo.

Además el tráiler de Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo, intercala estas imágenes más íntimas de El Divo de Juárez, con algunas de sus presentaciones a lo largo de toda su carrera.

Otra cosa interesante es que podemos escuchar la voz de Juan Gabriel, quien menciona precisamente la producción de este documental, el cual se estaba preparando desde antes de su muerte.

Él fue quien dio permiso para su realización y le proporcionó todo su archivo personal a los realizadores para que pudieran desarrollar este documental.

En otras palabras, se trata de una obra totalmente autorizada por el cantante y las personas allegadas a él que actualmente manejan los derechos de su imagen.

Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo (Netflix)

¿Cuándo se estrena Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo?

De acuerdo con el tráiler de Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo, el documental se estrenará en exclusiva en Netflix el 30 de octubre de 2025.

No se mencionó la duración ni más detalles acerca de Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo en el tráiler liberado por la misma Netflix.

Aún así, se espera que sea uno de los contenidos más vistos en la plataforma el día de su estreno, principalmente en México, debido al impacto que tiene Juan Gabriel en nuestro país.

Sobre todo porque es una manera de celebrar los 9 años de la muerte de El Divo de Juárez, quien se mantiene vigente hasta el día de hoy entre distintas generaciones.