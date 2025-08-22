¿Cuándo sale la temporada 5 de Emily en París? Netflix revela fecha, elenco y nueva locación

La famosa plataforma de streaming Netflix ya ha revelado los primeros detalles para la temporada 5 de Emily en París.

Por lo que si no te quieres perder de ver la serie en la temporada 5 de Emily en París, te tenemos todos los detalles revelados por Netflix desde su fecha de estreno, elenco y la nueva locación.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Emily en París en Netflix? En esta fecha sale

La temporada 5 de Emily en París ya tiene fecha de estreno dentro del catálogo de la plataforma de streaming Netflix.

Por lo que temporada 5 de Emily en París estará disponible en Netflix a partir del próximo 18 de diciembre de 2025.

Benvenuto! Emily in Paris Season 5 arrives DECEMBER 18!



Here's your first look: pic.twitter.com/HA1aWiCzlS — Netflix (@netflix) August 20, 2025

¿Cuál es el elenco de la temporada 5 de Emily en París en Netflix?

Netflix tiene de regreso en el elenco de la temporada 5 de Emily en París las actuaciones de:

Lily Collins de 36 años, como Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu de 62 años, como Sylvie Grateau

Ashley Park de 34 años, como Mindy Chen

Lucas Bravo de 37 años, como Gabriel

Samuel Arnold de 34 años, como Julien

Bruno Gouery de 50 años, como Luc

William Abadie de 48 años, como Antoine Lambert como

Lucien Laviscount de 33 años, como Alfie

Eugenio Franceschini de 33 años, como Marcello

Thalia Besson de 24 años, como Genevieve

Paul Forman de 31 años, como Nico

Arnaud Binard de 54 años, como Laurent G

Mientras que las nuevas caras que se suman al elenco de de la temporada 5 de Emily en París en la serie de Netflix son:

Bryan Greenberg de 47 años, como Jake

Michèle Laroque de 65 años, como Yvette

Minnie Driver de 55 años, princesa Jane

La temporada 5 de Emily en París en Netflix llega con nueva locación

Emily en París para su temporada 5 ya no estará tanto en la ciudad francesa, pues tiene nueva locación para un romance a la italiana.

Por lo que para esta temporada 5 de Emily en París en Netflix la locación central será la ciudad de Roma en Italia.