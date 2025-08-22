La famosa plataforma de streaming Netflix ya ha revelado los primeros detalles para la temporada 5 de Emily en París.

Por lo que si no te quieres perder de ver la serie en la temporada 5 de Emily en París, te tenemos todos los detalles revelados por Netflix desde su fecha de estreno, elenco y la nueva locación.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Emily en París en Netflix? En esta fecha sale

La temporada 5 de Emily en París ya tiene fecha de estreno dentro del catálogo de la plataforma de streaming Netflix.

Por lo que temporada 5 de Emily en París estará disponible en Netflix a partir del próximo 18 de diciembre de 2025.

¿Cuál es el elenco de la temporada 5 de Emily en París en Netflix?

Netflix tiene de regreso en el elenco de la temporada 5 de Emily en París las actuaciones de:

  • Lily Collins de 36 años, como Emily Cooper
  • Philippine Leroy-Beaulieu de 62 años, como Sylvie Grateau
  • Ashley Park de 34 años, como Mindy Chen
  • Lucas Bravo de 37 años, como Gabriel
  • Samuel Arnold de 34 años, como Julien
  • Bruno Gouery de 50 años, como Luc
  • William Abadie de 48 años, como Antoine Lambert como
  • Lucien Laviscount de 33 años, como Alfie
  • Eugenio Franceschini de 33 años, como Marcello
  • Thalia Besson de 24 años, como Genevieve
  • Paul Forman de 31 años, como Nico
  • Arnaud Binard de 54 años, como Laurent G

Mientras que las nuevas caras que se suman al elenco de de la temporada 5 de Emily en París en la serie de Netflix son:

  • Bryan Greenberg de 47 años, como Jake
  • Michèle Laroque de 65 años, como Yvette
  • Minnie Driver de 55 años, princesa Jane
¿Cuándo sale la temporada 5 de Emily en París? Netflix revela fecha, elenco y nueva locación
¿Cuándo sale la temporada 5 de Emily en París? Netflix revela fecha, elenco y nueva locación (Netflix )

La temporada 5 de Emily en París en Netflix llega con nueva locación

Emily en París para su temporada 5 ya no estará tanto en la ciudad francesa, pues tiene nueva locación para un romance a la italiana.

Por lo que para esta temporada 5 de Emily en París en Netflix la locación central será la ciudad de Roma en Italia.

¿Cuándo sale la temporada 5 de Emily en París? Netflix revela fecha, elenco y nueva locación
¿Cuándo sale la temporada 5 de Emily en París? Netflix revela fecha, elenco y nueva locación (Netflix )