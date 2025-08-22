¿Cuándo sale la temporada 5 de Emily en París? Netflix revela fecha, elenco y nueva locación

La famosa plataforma de streaming Netflix ya ha revelado los primeros detalles para la temporada 5 de Emily en París.
Por lo que si no te quieres perder de ver la serie en la temporada 5 de Emily en París, te tenemos todos los detalles revelados por Netflix desde su fecha de estreno, elenco y la nueva locación.
¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Emily en París en Netflix? En esta fecha sale
La temporada 5 de Emily en París ya tiene fecha de estreno dentro del catálogo de la plataforma de streaming Netflix.
Por lo que temporada 5 de Emily en París estará disponible en Netflix a partir del próximo 18 de diciembre de 2025.
¿Cuál es el elenco de la temporada 5 de Emily en París en Netflix?
Netflix tiene de regreso en el elenco de la temporada 5 de Emily en París las actuaciones de:
- Lily Collins de 36 años, como Emily Cooper
- Philippine Leroy-Beaulieu de 62 años, como Sylvie Grateau
- Ashley Park de 34 años, como Mindy Chen
- Lucas Bravo de 37 años, como Gabriel
- Samuel Arnold de 34 años, como Julien
- Bruno Gouery de 50 años, como Luc
- William Abadie de 48 años, como Antoine Lambert como
- Lucien Laviscount de 33 años, como Alfie
- Eugenio Franceschini de 33 años, como Marcello
- Thalia Besson de 24 años, como Genevieve
- Paul Forman de 31 años, como Nico
- Arnaud Binard de 54 años, como Laurent G
Mientras que las nuevas caras que se suman al elenco de de la temporada 5 de Emily en París en la serie de Netflix son:
- Bryan Greenberg de 47 años, como Jake
- Michèle Laroque de 65 años, como Yvette
- Minnie Driver de 55 años, princesa Jane
La temporada 5 de Emily en París en Netflix llega con nueva locación
Emily en París para su temporada 5 ya no estará tanto en la ciudad francesa, pues tiene nueva locación para un romance a la italiana.
Por lo que para esta temporada 5 de Emily en París en Netflix la locación central será la ciudad de Roma en Italia.