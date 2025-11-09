No hay mayor fan de Juan Gabriel en México que Alicia González, la cual se hizo viral desde 1986 debido a un video donde aparece cantando con mucho sentimiento en un concierto.

Durante años no se supo nada de Alicia González, más allá de su video viral en ese concierto de Juan Gabriel en 1986, hasta que gracias a Netflix se dio con la fan.

Alicia González reapareció en el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo

A través de su cuenta de TikTok, Netflix presentó a Alicia González, la fan número 1 de Juan Gabriel, recreando su conocido video viral de 1986.

Primero, vemos a Alicia González en un estudio cantando y haciendo los mismos movimientos de su video viral de 1986 en el concierto de Juan Gabriel de aquella época.

Para posteriormente verla junto a las que serían su hija, y posiblemente su nieta, en la proyección del concierto de Juan Gabriel el pasado 8 de noviembre de 1985 en el Zócalo de la CDMX, cantando la misma canción que hace casi 40 años.

Demostrando primero que ser fan de Juan Gabriel es para toda la vida, y que el gusto por el cantante se puede heredar a través de las generaciones.

¿Quién es Alicia González, la fan de Juan Gabriel?

Alicia González es, como muchas otras personas en México, una gran fan de Juan Gabriel; sin embargo, recientemente saltó a la fama debido a un fragmento del documental de Netflix “Juan Gabriel: quiero, debo y puedo”.

En este documental hay una parte donde Juan Gabriel está cantando en la Plaza Calafia de Toros de Mexicali en 1986; ahí el cantante señala a una mujer, la cual es tomada por las cámaras.

Dicha mujer, que canta al unísono con Juan Gabriel, es Alicia González quien confesó que su sueño era ir a un concierto e interpretar una canción junto a él, algo que en cierto sentido cumplió.

Además, aclaró que cantó con ese sentimiento porque Juan Gabriel siempre ha sido su ídolo, su amor, no porque le hubieran hecho algo o pasara por algún momento difícil.