Te contamos quién es María José Cuevas, la directora de cine que dirige el documental de Juan Gabriel, “Debo, puedo y quiero”.

La vida de Juan Gabriel será explorada por la cineasta María José Cuevas en una nueva serie para Netflix.

¿Quién es María José Cuevas?

María José Cuevas es una directora de cine, artista visual, diseñadora y fotógrafa mexicana; hija del pintor José Luis Cuevas.

Con su ópera prima, Bellas de Noche, María José Cuevas logró ser nominada a cuatro Premios Ariel en las categorías de:

Mejor Película

Mejor Documental

Mejor Ópera Prima

Mejor Edición

María José Cuevas, directora de cine (@mariajosecuevas / Instagram)

¿Cuántos años tiene María José Cuevas?

En la actualidad, María José Cuevas tiene 53 años de edad. Nació el 26 de febrero de 1972 en la Ciudad de México.

¿Quién es el esposo María José Cuevas?

Pese a ser una figura pública, se desconoce quién es el esposo de María José Cuevas.

¿Qué signo zodiacal es María José Cuevas?

Por su fecha de nacimiento, el signo zodiacal de María José es Piscis.

¿Cuántos hijos tiene María José Cuevas?

Se desconoce si María José Cuevas tiene hijos.

¿Qué estudió María José Cuevas?

La documentalista María José Cuevas estudió Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana de la CDMX.

¿En qué ha trabajado María José Cuevas?

María José Cuevas ha colaborado en múltiples proyectos culturales y su trabajo ha sido exhibido en diverso lugares como:

Chelsea Center for the Arts (ZONEMA), en Nueva York

Festival for Expanded Media (STUTTGARTER FILMWINTER), en Alemania

Video Zone- International Video Arts Biennial (VIDEOZONE), en Israel

Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video (TRANSITIO_MX), en México

Los cortometrajes y documentales que ha dirigido María José Cuevas son:

Eventos sociales (2005)

Mal de amores (2005)

Luch whit Daddy (2005)

Tributo (2009)

Bella de noche (2016)

La dama del silencio: El caso de la Mataviejitas (2023)

¿Qué onda con los 80? (2024)

Con Bellas de noche, María José Cuevas recibió diversos reconocimientos en festivales internacionales.

María José Cuevas estrenará el documental “Debo, puedo y quiero” de Juan Gabriel en Netflix

Después del éxito que significó La dama del silencio: El caso de la Mataviejitas, María José Cuevas lanzará la serie documental “Debo, puedo y quiero”.

La producción llegará a la plataforma de streaming Netflix, el próximo 30 de octubre.

En el avance que liberó Netflix se muestra que en “Debo, puedo y quiero” se revisó material del archivo personal del Divo de Juárez para contar su historia.