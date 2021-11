‘Inseparables’. Luis ‘Potro’ Caballero y Estefanía Ahumada acusan a Yulianna Peniche de tramposa

‘Inseparables’. Luis ‘Potro’ Caballero y Estefanía Ahumada acusan a Yuliana Peniche de tramposa. Luego de que la actriz obstruyera el paso de la conductora en todo momento durante una prueba en el reality.

Comenzó intenso en el séptimo ciclo de la competencia en ‘Inseparables’, luego de que se diera un encontronazo entre la pareja conformada por Luis ‘Potro’ Caballero y Estefanía Ahumada en contra de Yulianna Peniche.

Por lo que Yulianna Peniche fue tachada de ‘tramposa’ por haber jaloneado y empujado a Estefanía Ahumada durante la prueba en ‘Inseparables’ en donde ambas iban vestidas de botargas de dedos y tapada de los ojos.

En dicha prueba de ‘Inseparables’, las mujeres fueron guiadas por sus parejas para pasar varios obstáculos con el fin de rescatar un anillo de compromiso y regresar con la joya a la línea de comienzo.

En este sentido, las participantes se encontraron en el punto de obstáculos de rodillos en donde Yuliana Peniche jaloneo en varias ocasiones a Estefanía Ahumada evitando que la conductora pudiera avanzar por su camino.

Inmediatamente reaccionó Luis ‘Potro’ Caballero pidiéndole a Yuliana Peniche que dejara en paz a su novia y siguiera su camino, mientras que José Luis ‘Parejita’ López simplemente no hizo nada por guiar a su prometida.

Estefanía Ahumada y Yulianna Peniche se empujan durante prueba (Instagram @inseparables.mx)

Esto pese a que el conductor de ‘Inseparables’ Diego de Erice pidió a José Luis ‘Parejita’ López que le guiara el camino a Yuliana Peniche para evitar más tropiezo entre las concursantes.

Aunque esto fue demasiado tarde ya que la tercera pareja formada por Jimena Longoria y Gualy Cárdenas que también se encontraba en la prueba de ‘Inseparables’, llegó antes a la meta.

'Inseparables'. Luego de que la prueba terminará el influencer y su novia Estefanía Ahumada, no se quedaron callados ante la 'trampa' que hizo Yuliana Peniche.

Tras quitarse la cinta que le tapaba los ojos, Estefanía Ahumada le reclamó a Yuliana Peniche que la fuera jaloneando en todo momento ‘wey, no mames’, así como dijo que no se me hizo ‘limpio, correcto y competitivo’.

Luis ‘Potro’ Caballero y Estefanía Ahumada acusan a Yulianna Peniche de tramposa (Instagram @inseparables.mx)

Por su parte, con evidente enojo Luis ‘Potro’ Caballero, ante la preguntas del conductor de ‘Inseparables’ Diego de Erice de lo sucedido dijo que la pareja contrincante hizo trampa, al no dejar mover a Estefanía Ahumada.

Ante esto José Luis ‘Parejita’ López dijo que Luis ‘Potro’ Caballero podría opinar lo que quiera o decir que ‘hicieron trampa’ al final no les importaba, ya que a legó que al final en la competencia nunca fue con afán de perjudicar.

En este mismo sentido Yuliana Peniche se disculpó con lo sucedido, justificando que si se atravesó en el paso de Estefanía Ahumada sólo fue parte del juego ay que no veía, al estar tapada de los ojos.