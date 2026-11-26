El documental de Valentín Elizalde de HBO Max sigue causando controversia, pues Francisco Elizalde confirmó que dicho material provocó una ruptura familiar.

Francisco Elizalde confirmó que, además de no querer relacionarse con Fausto “El Tano” Elizalde, ha perdido comunicación con sus sobrinas que aparecieron en el documental de Valentín Elizalde.

Valentín: La Muerte del Gallo de Oro (HBO Max)

Francisco Elizalde confirma ruptura familiar tras documental de Valentín Elizalde

En una entrevista reciente, Francisco Elizalde aclaró que desde la producción del documental de HBO sobre Valentín Elizalde, perdió comunicación con la exesposa y dos hijas de su hermano.

La polémica alrededor del documental terminó por fracturar la relación con las dos hijas mayores de Valentín Elizalde, en palabras de Francisco Elizalde.

Esto debido a desacuerdos en el manejo de la historia e influencias motivadas por intereses económicos detrás de la participación de sus sobrinas y de Gabriela Sabag.

Además de mantener su animadversión con su primo, Fausto “El Tano” Elizalde, del cual se abstuvo de hacer comentarios de cualquier tipo.

A pesar de este distanciamiento, Francisco mantiene la esperanza de que en el futuro sus sobrinas recapaciten y busquen una reconciliación familiar.

Valentín: La Muerte del Gallo de Oro (HBO Max)

Francisco Elizalde criticó la producción del documental de Valentín Elizalde

Por otra parte, Francisco Elizalde señaló que la negativa de involucrarse en el documental de Valentín Elizalde surgió por la desconfianza hacia los realizadores del proyecto.

Principalmente, Francisco Elizalde estuvo en desacuerdo de tratar el caso mientras continúa sin resolverse, así como exponer imágenes sensibles para la familia.

Esto en relación a la inclusión de imágenes procedentes de la morgue, un elemento que considera profundamente doloroso para sus seres queridos.

A su vez, criticó que se intente buscar protagonismo mediante versiones contradictorias de la tragedia, sin llegar a nada concreto y dejando todo en el puro morbo.

Por encima de cualquier controversia, la familia Elizalde sostiene que la prioridad es enaltecer la trayectoria alrededor de Valentín como ícono de la música mexicana.

Como un concierto el próximo 3 de febrero en el Auditorio Nacional, comandado por Lalo “El Gallo” Elizalde, que espera reunir a fans de todas las edades de “El Gallo de Oro”.