A través de redes, HBO Max anunció “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, una serie documental sobre el asesinato de Valentín Elizalde.

La producción llega a 20 años de la muerte del cantante sinaloense para repasar los acontecimientos sobre su trágico homicidio.

Fecha de estreno de “Valentín: La muerte del Gallo de Oro” en HBO Max

“Valentín: La muerte del Gallo de Oro” estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max a partir del jueves 12 de noviembre de 2026.

Contará con una total de tres episodios, estrenados de forma semanal, donde se reconstruirán las últimas horas del intérprete.

HBO Max anuncia “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, documental sobre su asesinato (@HBOMaxLat)

La docuserie presentará nuevas voces y material de archivo inédito para indagar en las incógnitas que existen alrededor del asesinato del cantante.

Detrás del proyecto “Valentín: La muerte del Gallo de Oro” se encuentran Sula Entertainment y Lemon Studios.

En la producción ejecutiva de HBO Max participan Mariano César, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham.

El asesinato del cantante Valentín Elizalde

Valentín Elizalde fue asesinado a balazos durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006.

“El Gallo de Oro” se había presentado horas antes de su muerte en un palenque en la feria en Reynosa, Tamaulipas.

Tras salir del recinto a bordo de su camioneta, el cantante fue interceptado por otro vehículo en el que iba un comando armado que le disparó.

Después del ataque, Valentín Elizalde murió junto a su representante Mario Mendoza y su chofer Reinaldo Ballesteros, el único sobreviviente fue su primo Fausto “Tano” Elizalde.

Alrededor del asesinato de Valentín Elizalde hay muchas teorías sobre el móvil del crimen, la más conocida es que el grupo criminal Los Zetas tomó represalias en su contra por cantar el corrido “A mis enemigos”.

Otra hipótesis señalan que presuntamente el cantante sostenía una relación sentimental con una pareja de un alto mando del crimen organizado en Tamaulipas.