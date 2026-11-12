A casi veinte años de su asesinato, HBO Max estrenó Valentín: La muerte del Gallo de Oro, una docuserie que busca reconstruir uno de los episodios más impactantes de la música regional mexicana.

Nosotros ya pudimos ver dos de los tres episodios de la serie de Valentín Elizalde, po lo que podemos decirte que el material resulta interesante tanto por la investigación, como por la obra del cantante.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Valentín: La muerte del Gallo de Oro es una buena reconstrucción de sus últimas horas Valentín: La muerte del Gallo de Oro muestra testimonios de personajes clave Valentín: La muerte del Gallo de Oro ahonda en diversas teorías de la muerte Valentín: La muerte del Gallo de Oro también honra el legado musical Valentín: La muerte del Gallo de Oro logra encontrar su tono y equilibrio

Valentín: La muerte del Gallo de Oro es una buena reconstrucción de sus últimas horas

Valentín: La muerte del Gallo de Oro es una buena reconstrucción de sus últimas horas, contando casi todos los por menores que sucedieron antes, durante y después del ataque.

El eje central de la docuserie son las 72 horas que rodearon la muerte de Valentín Elizalde, ocurrida el 25 de noviembre de 2006, después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

Valentín: La Muerte del Gallo de Oro (HBO Max)

Este planteamiento ofrece una estructura narrativa atractiva, pues permite seguir cronológicamente los acontecimientos y aproximarse a las circunstancias que precedieron al atentado.

La decisión de concentrar la historia en un periodo tan específico favorece un relato dinámico, que permite contextualizar la muerte de Valentín Elizalde.

Valentín: La muerte del Gallo de Oro muestra testimonios de personajes clave

Valentín: La muerte del Gallo de Oro muestra testimonios de personajes clave, incluyendo algunos polémicos. Podemos destacar a:

Esta variedad enriquece considerablemente el relato. Testimonios de familiares permiten recuperar aspectos personales, mientras que músicos y periodistas aportan sobre la trayectoria y el contexto de su muerte.

Valentín: La Muerte del Gallo de Oro (HBO Max)

Valentín: La muerte del Gallo de Oro ahonda en diversas teorías de la muerte

Algo relevante es que Valentín: La muerte del Gallo de Oro ahonda en diversas teorías de la muerte, no quedándose solo con una línea de investigación.

Aborda desde la posible relación de su muerte con una canción, un conflicto sentimental, hasta una presunta traición dentro del círculo cercano del cantante.

Obviamente se toca el tema de “A mis enemigos”, canción que supuestamente fue clave dentro del ataque que acabó con la vida del cantante.

También resulta relevante la intención de examinar el contexto del crimen organizado y su relación con determinados espacios de la música regional mexicana.

Eso sí, la producción no se casa con ninguna teoría y evita dar una conclusión como tal, dejando de nueva cuenta todo al aire, lo cual podría molestar a fans que buscaban algo sólido.

Valentín: La Muerte del Gallo de Oro (HBO Max)

Valentín: La muerte del Gallo de Oro también honra el legado musical

No todo es nota roja en este documental, Valentín: La muerte del Gallo de Oro también honra el legado musical del cantante de regional mexicano.

Se muestra cómo El Gallo de Oro construyó una identidad artística reconocible, con una voz particular, una personalidad escénica y un repertorio que conectó con distintas generaciones.

Dentro de toda la investigación se le da un espacio a su trayectoria, que aunque fue corta, ha dado mucho de qué hablar desde antes de su muerte.

Aquí es donde testimonios como el de Carin León resultan interesantes para establecer una perspectiva sobre la influencia y permanencia de Valentín en el regional mexicano.

Valentín: La Muerte del Gallo de Oro (HBO Max)

Valentín: La muerte del Gallo de Oro logra encontrar su tono y equilibrio

A pesar de solo contar con tres episodios —de los cuales solo tuvimos acceso a 2— Valentín: La muerte del Gallo de Oro logra encontrar su tono y equilibrio.

La dirección de Ida Cuéllar es bastante puntual, tocando los temas centrales sin caer ni en el amarillismo ni en el homenaje vacío.

Tenemos un buen equilibrio entre investigación, testimonios y narrativa, sin recurrir excesivamente al dramatismo o la recopilación de declaraciones.

Toda la información se presenta de manera contextualizada, recuperando elementos relevantes del caso, lo que nos da una mirada más completa sobre la vida y muerte del cantante.

Valentín Elizalde (Instagram / Valentín Elizalde)

¿Vale la pena ver Valentín: La muerte del Gallo de Oro?

Valentín: La muerte del Gallo de Oro tiene los ingredientes para convertirse en una docuserie interesante y relevante.

Te guste o no la música del cantante, es una buena reconstrucción de lo que aconteció en los últimos momentos de vida del cantante.

La diversidad de testimonios y la revisión de las principales hipótesis ofrecen una base atractiva para abordar una historia que forma parte de la memoria musical de México.

Eso sí, si esperas que entregue más información de la conocida o que condene a ciertos personajes, terminarás decepcionado.

Pues la intención de Valentín: La muerte del Gallo de Oro no es dar una resolución a los misterios detrás de la muerte, sino explicar lo que había detrás del cantante en esos momentos.