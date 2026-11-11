HBO Max rompió el silencio tras el pronunciamiento de la familia de Valentín Elizalde.

Esteban Vidal, productor ejecutivo de HBO Max, se negó a realizar comentarios durante la presentación de la docuserie que llega a la plataforma de streaming el 12 de noviembre.

Todo lo que tenemos que decir está en el documental. Esteban Vidal

La postura del ejecutivo ocurre luego de que la familia de Valentín Elizalde se deslindara de HBO “Valentín, la muerte del Gallo de Oro”, argumentando que no tuvieron participación en la producción.

HBO Max rompe el silencio tras el pronunciamiento de la familia de Valentín Elizalde (Pablo López / SDPnoticias)

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