La Dinastía Elizalde emitió un comunicado oficial para desvincularse por completo de la nueva serie documental producida por HBO Max sobre Valentín Elizalde, titulada Valentín: La muerte del Gallo de Oro.

Los familiares del fallecido artista, conocido como El Gallo de Oro, aclararon que no colaboraron en este proyecto y prefirieron no emitir opiniones al respecto debido a que desconocen su contenido exacto.

“Al respecto, queremos aclarar que no participamos en la realización de dichas producciones y, al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas” Familia de Valentín Elizalde

A pocos días de cumplirse 20 años del trágico atentado en Reynosa, Tamaulipas, sus seres queridos enfatizaron que su memoria no debe reducirse a los hechos violentos de su muerte. En su lugar, decidieron enfocar sus esfuerzos para honrar su trayectoria y celebrar su legado artístico.

Familia de Valentín Elizalde se deslinda de la serie de HBO Max “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”

A través de un comunicado oficial firmado por su madre, Camila Valencia, su hija Valentina Elizalde y sus hermanos Jesús “El Flaco”, Joel y Francisco “El Gallo” Elizalde, la familia fijó su postura sobre las recientes docuseries sobre el cantante.

Familia de Valentín Elizalde fija su postura (@valentina__elizalde / Instagram )

Aclararon que no participaron en la realización de las recientes producciones audiovisuales sobre el cantante -incluyendo la serie de HBO Max Valentín: La muerte del Gallo de Oro- y que, al no haber revisado su contenido, prefieren no emitir una opinión al respecto.

“Porque las tragedias marcan una historia, pero son las canciones las que la hacen eterna” Familia de Valentín Elizalde

Enfatizaron que Valentín representa mucho más que las circunstancias de su fallecimiento, recordándolo como hijo, padre, hermano y un artista que marcó la música mexicana.

“Para nosotros, Valentín siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana” Familia de Valentín Elizalde

Destacaron que a 20 años de la muerte de Valentín Elizalde prefieren honrar su legado musical en lugar de centrarse únicamente en las circunstancias de su muerte.

“A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró” Familia de Valentín Elizalde

Anunciaron la iniciativa “La Dinastía Elizalde Continúa”, en la que sus hermanos e hija unen fuerzas para preservar su repertorio y mantener viva su música.

“Hoy, sus hermanos Jesús ‘El Flaco’ Elizalde, Joel Elizalde, Francisco ‘El Gallo’ Elizalde y su hija Valentina Elizalde hemos unido nuestras voces a través de ‘La Dinastía Elizalde Continúa’, un proyecto que nace de nuestras raíces, de nuestra historia familiar y del deseo de mantener vigente la música que ha acompañado a tantas generaciones” Familia de Valentín Elizalde

¿De qué trata la serie documental de HBO Max, Valentín: La muerte del Gallo de Oro?

La docuserie de HBO Max, titulada Valentín: La muerte del Gallo de Oro, es una producción de tres episodios dirigida por Ida Cuéllar y realizada por Sula Entertainment y Lemon Studios.

Reconstruye las últimas horas de Valentín Elizalde y los acontecimientos ocurridos la madrugada del 25 de noviembre de 2006, cuando fue asesinado tras finalizar su presentación en el palenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas.

Examina las distintas teorías, dudas e inconsistencias que han rodeado el caso a lo largo de casi dos décadas, abordando desde supuestos nexos con el crimen organizado hasta hipótesis sobre un posible crimen pasional.

Combina material de archivo e investigación periodística con entrevistas a personas cercanas a su vida personal y profesional.

Participan Fausto “Tano” Castro Elizalde (primo del cantante y único sobreviviente del ataque), Gabriela Sabag (su exesposa) y Gabriela Elizalde (una de sus hijas).

Cuenta con intervenciones de su exmánager Héctor López, el compositor Alejandro Lira, el cantante Carín León y periodistas que investigaron el crimen.