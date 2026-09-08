Gala Montes abandono La Casa de los famosos México 2026 y surgieron diversas especulaciones del motivo que la llevaron abandonar el reality ¿Le dio un brote psicótico? Esto se sabe.

El martes 8 de septiembre, La Casa de los Famosos México confirmó que Gala Montes había abandonado el programa por decisión propia, pero no revelaron el motivo que la llevaron a tomar esta decisión.

Chamonic indicó que Gala Montes había sufrido un episodio de ansiedad y eso la llevó a abandonar La Casa de los Famosos México 2026; la actriz salió por la suite del líder usando un vestido blanco y tacones.

Esto se sabe de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026

El ingreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México preocupó a sus fans, ya que consideran que la actriz no estaba en condiciones de enfrentar un encierro.

Incluso, se dijo que Gala Montes estaba en medio de un brote psicótico y era peligroso que permaneciera en La Casa de los Famosos México.

El equipo de Gala Montes compartió un video del testimonio del tiktoker Jorge Izquierdo, quien ya había padecido un brote psicótico y no veía sintomatología de este padecimiento en la actriz.

Gala Montes abandona La Casa de los Famosos 2026: ¿por qué salió? (Especial)

Jorge Izquierdo expresó que no notaba que Gala Montes mostrara comportamientos erráticos, delirando o manifestara escuchar voces, como suele pasar en personas con brotes psicóticos.

Un brote psicótico es un episodio repentino donde una persona pierda la percepción de la realidad y puede presentar:

Alucinaciones

Cambios de conducta

Delirios

Discursos desorganizados

La Jefa informa a los habitantes que #GalaMontes decidió salir voluntariamente de #LaCasaDeLosFamososMx



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Gala Montes habría presentado un episodio de ansiedad en La Casa de los Famosos México

La influencer Chamonic compartió en Instagram que Gala Montes había salido de La Casa de los Famosos México tras presentar un ataque de ansiedad.

Gala Montes recibió atención médica y fue ahí donde le habrían indicado que lo mejor era que saliera de La Casa de los Famosos México.

La versión de Chamonic tiene sentido, ya que La Jefa les indicó a los habitantes de La Casa de los Famosos México que no “se preocuparan” por Gala Montes, por lo que ellos habrían presenciado el malestar de la actriz.