El Auditorio Nacional de la CDMx recibe en concierto a Jorge Medina y Josi Cuen del 8 al 11 de septiembre.

Conciertos de los cuales ya les tenemos los detalles de horario en que terminan el show de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 45 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de 10:30 de la noche

Concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Auditorio Nacional (Jorge Medina y Josi Cuen )

“Juntos en el Corazón de México” de Jorge Medina y Josi Cuen llega al Auditorio Nacional del 8 al 11 de septiembre

Del 8 al 11 de septiembre los fans de Jorge Medina y Josi Cuen podrán disfrutar de la gira “Juntos en el Corazón de México” en el Auditorio Nacional con lo mejor de su música.

Por lo que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.