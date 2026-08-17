Flor Vigna compartió que padece depresión durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026.

Durante la gala de eliminación del domingo 16 de agosto, Flor Vigna abrió su corazón y le confesó a Brianda Deyanara que padece depresión.

Flor Vigna comparte que padece depresión en La Casa de los Famosos México 2026

Brianda Deyanara expresó en el posicionamiento que deseaba que Flor Vigna abandonara La Casa de los Famosos México 2026 porque siempre la notaba triste.

“Esta semana te vi muy perdida, te vi muy triste, te vi que tuviste un par de conflicto” Brianda Deyanara

Flor Vigna respondió que padecía depresión y el encierro en La Casa de los Famosos México 2026 que volviera a tener síntomas de este padecimiento.

“Es cierto, me volvió una depresión que tenía y que empezó al principio del año, pensé que le había ganado y acá mis monstruos aparecieron de vuelta, pero les voy a ganar acá dentro o afuera” Flor Vigna

Flor Vigna recordó que la primera vez que trabajó en México fue en Supernova: Génesis y le llegó el proyecto mientras padecía depresión, por lo que logró salir adelante.

Ernesto Laguardia se posiciona con Flor Vigna y le dedica un “poema”

El siguiente en posicionarse detrás de Flor Vigna fue Ernesto Laguardia, quien mostró su opinión sobre la influencer con un poema.

“A veces te siento como una hoja suelta al viento, sin tener ninguna dirección. He pensado incluso que eres como una flor roja en un bosque oscuro. Te invitaría a pensar que este juego no es para todos, pero si te quedas ojalá puedas tener una mejor dirección” Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia le pidió tener más inteligencia emocional dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

“Gracias por decirme algo de una forma tan poética, admiro tu inteligencia emocional”, expresó Flor Vigna, quien agradeció el poema.

Cynthia Klitbo reclama a Flor Vigna por no ayudar en la limpieza

Flor Vigna tuvo cuatro posicionamientos y el más polémico fue el Cynthia Klitbo, quien insistió en que la influencer no colaboraba con las labores de limpieza de la casa.

“Te siento en los quehaceres floja”, mencionó Cynthia Klitbo, quien reiteró que Flor Vigna no se atiene a que sus compañeros hagan la limpieza.

Flor Vigna respondió con un: “Sí mamá Cynthia” y le aclaró que sí limpia, incluso hace tareas que nadie quiere realizar, como limpiar los baños.

“Si me quedo espero ser más valiente que sumisa. No es un reality de limpieza, es de convivencia”, dijo Flor Vigna, quien aclaró que hará sus labores domésticas por convicción y no por quedar bien con nadie.