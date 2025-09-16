El In Memoriam de los Emmy 2025 hizo llorar a muchos por el recuerdo de estas estrellas que murieron.
La edición 77 de los Premios Emmy contó con su momento más emotivo en el In Memoriam para recordar a los famosos que partieron durante el último año.
El In Memoriam de los Emmy 2025 que hizo llorar a muchos fue presentado por la actriz Phylicia Rashad, de 77 años de edad.
Cabe mencionar que las estrellas y trabajadores de la industria que tuvieron un homenaje en el segmento de los Premios Emmy 2025, que hizo llorar a muchos, fueron:
- Malcolm-Jamal Warner
- Julian McMahon
- Valerie Mahaffey
- Terri Garr
- Gary Smith
- Allan Blye
- Terry Louise Fisher
- David Duclon
- Jonathan Kaplan
- Glenn Padnick
- Larry Auerbach
- Robin Kaye
- Mark Snow
- Ozzy Osbourne
- Loni Anderson
- Alan Rachins
- Ruth Buzzi
- Chuck Woolery
- Anne Burrell
- Wink Martindale
- Jeff Margolis
- Dave Flebotte
- Jeri Taylor
- Marty Callner
- Tony Etz
- Ronnie Yeskel
- David Steinberg
- Bill Moyers
- Dorothy Fox
- Skip Brittenham
- George Wendt
- Alf Clausen
- Richard Chamberlain
- Michelle Trachtenberg
- Toni Vaz
- Lane Leavitt
- Judith Jamison
- Peter Kwong
- Don Mischer
- Loretta Swit
- John Amos
- Maggie Smith
- David Lynch
- Linda Lavin
- Quincy Jones
Para hacer más emotivo el In Memoriam de los Emmy 2025, se acompañó la presentación con la actuación de Lainey Wilson y Vince Gill.
Ellos cantaron el tema Go Rest on That Mountain para rendir homenaje a todas las luminarias que murieron.
The Pitt ganó como Mejor serie dramática en los Emmy 2025
Durante la ceremonia de los Premios Emmy 2025, la serie The Pitt ganó en la categoría de Mejor serie dramática.
La producción también contó con algunas estatuillas más para The Pitt.
Esto porque su protagonista, Noah Wyle- de 54 años de edad- se quedó con el premio a Mejor Actor protagonista en drama.
Igualmente, Katherine LaNasa- de 58 años de edad- de The Pitt se llevó el premio a Mejor actriz secundaria.
Las series The Estudio y Hacks también fueron protagonistas durante los Premios Emmy 2025.