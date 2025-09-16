El In Memoriam de los Emmy 2025 hizo llorar a muchos por el recuerdo de estas estrellas que murieron.

La edición 77 de los Premios Emmy contó con su momento más emotivo en el In Memoriam para recordar a los famosos que partieron durante el último año.

Así fue el In Memoriam de los Emmy 2025 que hizo llorar a muchos por el recuerdo de estas estrellas

El In Memoriam de los Emmy 2025 que hizo llorar a muchos fue presentado por la actriz Phylicia Rashad, de 77 años de edad.

Cabe mencionar que las estrellas y trabajadores de la industria que tuvieron un homenaje en el segmento de los Premios Emmy 2025, que hizo llorar a muchos, fueron:

Malcolm-Jamal Warner

Julian McMahon

Valerie Mahaffey

Terri Garr

Gary Smith

Allan Blye

Terry Louise Fisher

David Duclon

Jonathan Kaplan

Glenn Padnick

Larry Auerbach

Robin Kaye

Mark Snow

Ozzy Osbourne

Loni Anderson

Alan Rachins

Ruth Buzzi

Chuck Woolery

Anne Burrell

Wink Martindale

Jeff Margolis

Dave Flebotte

Jeri Taylor

Marty Callner

Tony Etz

Ronnie Yeskel

David Steinberg

Bill Moyers

Dorothy Fox

Skip Brittenham

George Wendt

Alf Clausen

Richard Chamberlain

Michelle Trachtenberg

Toni Vaz

Lane Leavitt

Judith Jamison

Peter Kwong

Don Mischer

Loretta Swit

John Amos

Maggie Smith

David Lynch

Linda Lavin

Quincy Jones

Para hacer más emotivo el In Memoriam de los Emmy 2025, se acompañó la presentación con la actuación de Lainey Wilson y Vince Gill.

Ellos cantaron el tema Go Rest on That Mountain para rendir homenaje a todas las luminarias que murieron.

Premios Emmy 2025 (Emmy )

The Pitt ganó como Mejor serie dramática en los Emmy 2025

Durante la ceremonia de los Premios Emmy 2025, la serie The Pitt ganó en la categoría de Mejor serie dramática.

La producción también contó con algunas estatuillas más para The Pitt.

Esto porque su protagonista, Noah Wyle- de 54 años de edad- se quedó con el premio a Mejor Actor protagonista en drama.

Igualmente, Katherine LaNasa- de 58 años de edad- de The Pitt se llevó el premio a Mejor actriz secundaria.

Las series The Estudio y Hacks también fueron protagonistas durante los Premios Emmy 2025.