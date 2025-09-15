El pasado 14 de septiembre desde Los Ángeles, California, se llevó a cabo la entrega de los Premios Emmy 2025, evento donde The Pitt fue reconocida como la Mejor Serie Dramática.

Pero esto no es todo, su protagonista, Noah Wyle, en los Emmy 2025, se coronó en la categoría Mejor Actor en Drama.

Pero, ¿dónde se puede ver en México esta serie medica que hoy es la sensación del momento?

¿Dónde ver The Pitt en México? La ganadora del Emmy 2025 a Mejor Serie Dramática 2025

The Pitt, la Mejor Serie Dramática de acuerdo a los Emmy 2025, en México se puede ver en HBO Max.

Para disfrutar en México de la primera temporada de The Pitt debes contar con una suscripción. El costo de los planes es el siguiente:

Básico con anuncios: 119 pesos mensuales y 1,428 pesos anuales

Estándar: 179 pesos mensuales y 2,148 pesos anuales

Platino: 239 mensuales y 2,868 pesos anuales

HBO MAX (HBO MAX)

¿De qué trata The Pitt?

The Pitt es una serie televisiva creada por el guionista estadounidense R. Scott Gemmill. Ésta se centra en el equipo de urgencias del hospital médico de traumas de Pittsburgh.

Quienes, a lo largo de un turno de 15 horas, deben dejar de lado sus conflictos personales para resolver casos aún con la escasez del personal o con la crisis que enfrenta la misma institución en un contexto sanitario.

En México se estrenó el 9 de enero de 2025 y, hasta el momento, The Pitt cuenta con una temporada de 15 capítulos.

Fans tendrán que esperar unos meses para la segunda temporada, la cual comenzó a filmarse en junio de este año y planea lanzarse en enero de 2026.

El elenco principal lo componen: