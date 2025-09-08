La Academia de Televisión de Estados Unidos presentó el 7 de septiembre los Creative Arts Emmy 2025 en el Peacock Theater en Los Ángeles, California; la primera de dos ceremonias de los Premios Emmy 2025.
En los Creative Arts Emmy 2025 se premia principalmente los logros técnicos, contrario a los Premios Emmy 2025 que va más por los apartados narrativos.
La ceremonia principal de los Premios Emmy 2025 se llevará a cabo el 14 de septiembre a las 6:00 p.m. (CDMX) en el mismo Peacock Theater en Los Ángeles, California.
Ganadores de Premios Emmy 2025 en los Creative Arts Emmy 2025
Aquí tienes a todos los ganadores de Premios Emmy 2025, en su apartado de los Creative Arts Emmy 2025:
- Mejor actriz invitada en serie de comedia: Julianne Nicholson en Hacks
- Mejor maquillaje contemporáneo (no protésico): El Pingüino
- Mejor maquillaje protésico: El Pingüino
- Mejor maquillaje de época o fantasía/ciencia ficción (no protésico): House of the Dragon
- Mejor vestuario de época: Bridgerton
- Mejor vestuario contemporáneo para serie: The Studio
- Mejor vestuario contemporáneo para serie limitada, antológica o película: El Pingüino
- Mejor vestuario de fantasía/ciencia ficción: Andor
- Mejor peinado de época o fantasía/ciencia ficción: Bridgerton
- Mejor peinado contemporáneo: El Pingüino
- Mejor diseño de producción para programa narrativo contemporáneo (una hora o más): Severance
- Mejor diseño de producción para programa narrativo (media hora): The Studio
- Mejor diseño de producción para programa narrativo de época o fantasía (una hora o más): Andor
- Mejor elenco para serie dramática: The Pitt
- Mejor actor invitado en serie de comedia: Bryan Cranston en The Studio
- Mejor elenco para serie de comedia: The Studio
- Mejor elenco para serie limitada, antológica o película: Adolescence
- Mejor coordinación de dobles en comedia: The Righteous Gemstones
- Mejor coordinación de dobles en drama: The Boys
- Mejor actuación de dobles: The Boys
- Mejor programa Animado: Arcane
- Mejor interpretación de voz en off de personaje: Julie Andrews en Bridgerton
- Mejor diseño de fondos: Arcane
- Mejor color: Arcane
- Mejor animación 2D: Love, Death + Robots
- Mejor diseño de personajes: Love, Death + Robots
- Mejor diseño de producción: Love, Death + Robots
- Mejor director de arte: Gigi Cavenago por Love, Death + Robots
- Mejor storyboard: Love, Death + Robots
- Mejor coreografía en programa con guion: Étoile
- Mejor edición de imagen en serie de comedia de una sola cámara: The Studio
- Mejor edición de imagen en serie de comedia multicámara: Frasier
- Mejor actriz invitada en serie dramática: Merritt Wever por Severance
- Mejor edición de imagen en serie dramática: Andor
- Mejor edición de imagen en serie limitada, antológica o película: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Mejores efectos visuales especiales en temporada o película: Andor
- Mejor diseño de títulos: Severance
- Mejores efectos visuales especiales en un episodio: El Pingüino
- Mejor diseño de motion graphics: Octopus!
- Mejor edición de sonido para serie de comedia o drama (una hora): The Last of Us
- Mejor edición de sonido para serie de comedia o drama (media hora): The Studio
- Mejor edición de sonido para serie limitada, antológica, película o especial: El Pingüino
- Mejor edición de sonido para programa animado: Arcane
- Mejor mezcla de sonido para serie limitada, antológica o película: El Pingüino
- Mejor mezcla de sonido para serie de comedia o drama (una hora): Severance
- Mejor mezcla de sonido para serie de comedia o drama (media hora) y animación: The Studio
- Mejor intérprete en serie de comedia o drama de formato corto: Desi Lydic, The Daily Show
- Mejor composición musical para serie (banda sonora dramática original): Severance
- Mejor composición musical para serie limitada, antológica, película o especial (banda sonora dramática original): El Pingüino
- Mejor tema musical original de apertura: The White Lotus
- Mejor supervisión musical: The Studio
- Mejor canción original (música y letra): The Boys – “Let’s Put the Christ Back in Christmas”
- Mejor cinematografía para serie (media hora): The Studio
- Mejor cinematografía para serie (una hora): Severance
- Mejor cinematografía para serie limitada, antológica o película: Adolescence
- Mejor actor invitado en serie dramática: Shawn Hatosy por The Pitt
- Mejor película para televisión: Rebel Ridge