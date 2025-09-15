Sofía Vergara fue una de las celebridades ausentes en los Premios Emmy 2025 la noche del domingo 14 de septiembre por una infección en el ojo.

A través de Instagram, Sofía Vergara - de 53 años de edad-preocupó a sus seguidores al compartir que se encontraba en una sala de urgencias.

Sofía Vergara se pierde los Premios Emmy 2025 tras infección en el ojo

Sofía Vergara tenía previsto asistir a los Premios Emmy 2025, pero terminó faltando y pasando la noche en urgencias.

Al parecer, Sofía Vergara, la estrella de Modern Family estaba a punto de salir a la gala cuando su ojo empezó a tener una reacción alérgica.

"No fui a los Emmy, pero sí a urgencias”, explicó Sofía Vergara en Instagram junto con una foto de su ojo.

Sofía Vergara publicó una alarmante imagen en la que se ve que uno de sus ojos estaba inflamado y no podía abrirlo.

"¡Perdón por cancelar! ¡Una alergia ocular descomunal justo antes de subir al coche!” expresó Sofía Vergara al no poder acudir a los Premios Emmy 2025

Sofía Vergara también compartió videos que la muestran acostada en la cama del hospital con dolor.

Y en el último video, se ve a la actriz enjuagándose directamente en el ojo inflamado.

Los seguidores le dejaron sus mejores deseos a Sofía Vergara para que se recupere pronto de su inesperada infección en el ojo.

Sofía Vergara tenía previsto presentar el premio al mejor actor en una serie limitada o película durante la gala de los Premios Emmy 2025.

Sofía Vergara asistió a la pelea entre Canelo Álvarez y Crawford en Las Vegas

Sofía Vergara fue una de las celebridades que asistió a la pelea entre Canelo Álvarez y Crawford en el Estadio Allegiant de las Vegas.

La actriz colombiana ampliamente reconocida por su trabajo en Hollywood visitó a Canelo Álvarez antes de subir al ring.

Un video publicado por Netflix compartió el momento en que Sofía Vergara y Canelo Álvarez se encuentran y se dan un cálido abrazo.

El video concluye con la familia de Canelo Álvarez posando con Sofía Vergara para fotos, capturando el memorable momento.